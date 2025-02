Presentan iniciativa de armonización a la reforma judicial "sin tómbolas"

Este martes fue presentada oficialmente la iniciativa conformada por especialistas, académicos y sociedad civil para la armonización desde Jalisco de la Reforma Judicial aprobada a nivel federal el pasado mes de septiembre, "sin tómbolas y al estilo Jalisco".

Así lo dio a conocer el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, quien destacó entre los puntos más relevantes de esta iniciativa, que en el caso de Jalisco, los perfiles que aparecerán en las boletas de la elección serán seleccionados previamente por comités especializados, luego de haber aprobado sus exámenes de oposición.

"A mí no me gusta dejar nada a la suerte, nunca me han gustado las apuestas ni estar tratando de dejar las cosas al águila o sol, que es lo que viene en la reforma al estilo Jalisco. Lo que vamos a tener son comités de evaluación, para que lleguen las mujeres y los hombres más preparados a la elección del Poder Judicial. Nada de suerte, nada de tómbolas, aquí no habrá tómbolas ni rifas para saber quién llega la elección del poder judicial. Van a llegar las mujeres y los hombres que hayan presentado sus exámenes de oposición, que, por cierto, realizarán y aplicarán las universidades más prestigiosas que tenemos en el Estado de Jalisco", manifestó Lemus Navarro.

Afirmó, ninguna de las disposiciones de esta iniciativa se contrapone con lo dispuesto en la Constitución a partir de la aprobación de la misma en las cámaras, sino que, por el contrario, refuerzan y blindan el proceso de elección de los jueces y magistrados, que se llevará a cabo en el 2027 para el caso de Jalisco.

EL INFORMADOR/R.BOBADILLA

Destacó, para la realización de esta propuesta se realizaron 22 foros con más de tres mil 500 participantes, y se analizaron 330 propuestas de universidades, colegios y barras de abogados, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, por lo que la propuesta presentada este día al Congreso del Estado "no es una propuesta del gobernador del Estado, sino que es construida por especialistas y por la sociedad civil. Tampoco se trata de una propuesta de alguna fracción parlamentaria o partidista.

"Somos la única entidad federativa de toda la República mexicana que presenta una iniciativa creada a partir de foros de consulta ciudadana, el único Estado de 32 en presentar una iniciativa ciudadana, técnica, social y académica", resaltó Lemus Navarro.

Otra de las diferencias y puntos a destacar de esta iniciativa, señaló el gobernador, es que busca incluir la equidad de género en la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas, teniendo 50% de cada género.

"El objetivo y la idea principal es que Jalisco. Tenga el poder judicial más sólido y profesional de toda la República Mexicana, para que, por ejemplo, un inversionista que quiera llegar a nuestro Estado tenga certeza jurídica, que las personas que menos tienen un ciudadano común y corriente pueda sentir la seguridad que se aplicará la justicia en Jalisco", añadió Lemus Navarro.

Por su parte el jurista, Arturo Zamora, a quien se le confió la coordinación de los trabajos para el diálogo y la construcción de esta iniciativa, explicó que la misma propone el incorporar al Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial del Estado, "respetando su autonomía orgánica, presupuestal y de criterios", aunque esto también representa la posibilidad de que las y los magistrados sean elegidos por voto popular.

Otro diferenciador respecto de la reforma federal es que el comité que elegirá los nombres de las y los candidatos a aparecer en las boletas de la elección "serán integrados por personas de reconocida trayectoria jurídica y sin afiliación partidista alguna".

Quienes busquen participar en el proceso no deben haber sido condenados por sentencia de delitos, que tengan que ver con actividad corporal con violencia familiar o por violencia política contra las mujeres, en razón de género, ni ser personas deudoras alimentarias. También se plantea como uno de los impartición de justicia la obligación de juzgar con perspectiva de género.

"Por otro lado, también se propone que exista un método único de selección y evaluación para los tres poderes públicos, que utilicen criterios homogéneos asegurando objetividad, rigor académico y transparencia mediante evaluaciones objetivas de conocimientos técnico-jurídicos y con pruebas psicométricas y psicológicas para todos los candidatos a todos los cargos que van a la elección. Se establece, además, como requisito, la práctica profesional de 10 años para quienes aspiran a ser y magistrados, y práctica profesional de cinco años para que aspiren a ser juezas o jueces", dijo Zamora Jiménez, a diferencia del caso en lo federal, donde se puede acceder a participar con solo haber sacado 80 de calificación en la licenciatura en Derecho.

Asimismo, dijo el jurista Arturo Zamora, se propone que se pueda habilitar el voto desde el extranjero para la elección de los integrantes del poder judicial, así como el voto electrónico.

Por último, según señala la propuesta, se propone crear un centro de estudios judiciales cuya función sustantiva será diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y llevar a cabo los concursos de oposición que serán obligatorios para todos los estudiantes.

Una vez presentada ante el Congreso de Jalisco, la propuesta deberá ser analizada por las y los diputados del Estado para proceder a su votación, considerando que se tiene como plazo máximo para la armonización de la reforma el próximo 14 de marzo como día hábil.

YC