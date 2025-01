Para facilitar el pago del impuesto predial, el Gobierno de Zapopan ha implementado un sistema que funciona desde el vehículo en módulos móviles. Es similar al método que utilizan las cadenas de comida rápida que se conoce como drive-thru.

Y desde el principio, los zapopanos han optado por esta medida. Al acudir en sus unidades reducen el tiempo de espera, lo que poco a poco ha cambiado la idea de que el predial es una obligación burocrática que demanda hacer fila y esperar de pie durante horas.

La autoridad municipal instaló un módulo de autopago (así lo llamó) a un costado del centro comercial Plaza Patria, donde la atención es ágil y eficaz, según relataron quienes acudieron a cumplir el trámite.

“Tardé como unos 15 minutos porque tenía unas preguntas. Como ya cumplí 60 años pedí que si me validaban mi descuento y me lo validaron. Voy contenta. Es mucho menos tardado que en recaudadoras, más a gusto, no me bajo ni de mi coche”, celebró Pastora de la Peña, zapopana mayor de edad.

Precisamente, son los adultos mayores quienes agradecen esta nueva atención por parte del personal del centro de autopago de predial. “Magnífica, muy agradecido porque hasta nos orientaron. Tardé cinco minutos en entrar y ya en lo que pasé la fila y en lo que me atendieron, fueron como unos 15 minutos”, dijo Manuel Corona.

El módulo se encuentra abierto de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, en tanto que los sábados es de 9:00 a 13:00 horas. Un dato importante es que, en esta modalidad, sólo se aceptan pagos con tarjetas bancarias.

Y hasta ahora, el nuevo plan para que haya más contribuyentes satisfechos ha funcionado, pues el promedio diario de asistentes es de entre 100 y 200. La meta del Gobierno de ese municipio no es sólo que crezcan los métodos de pago, sino que las recaudadoras también se despresuricen.

En Plaza Patria se instalaron las carpas para que el pago sea más ágil. EL INFORMADOR/A. Navarro

Antes, hasta una hora en pagos; ahora 15 minutos

Hasta más de una hora. Eso es lo que Javier Martínez duraba año con año para realizar el pago de su impuesto predial en el municipio de Zapopan. Ahora lo enteraron de que existe un módulo de autopago, similar al drive-thru de las cadenas de comida, y el cual se encuentra en Plaza Patria.

“Tardé menos de cinco minutos. Antes sí iba a recaudadoras, era mucho más tardado, allá era una hora o más. Ahora que lo ponen vengo aquí”.

Eduardo Pardo, otro usuario del autopago, celebró que ya no hace colas “tan abrumadoras” como en las recaudadoras.

“Ahí sí es pesado. Sobre todo para la gente mayor de edad, como en mi caso. Tardé como 7 minutos. En la recaudadora me ha tocado hacer como hora y media”. Él fue a otro módulo que está ubicado en el centro comercial Plaza La Cima.

Según la normatividad de Zapopan, los ciudadanos que paguen su predial antes del 28 de enero tendrán un descuento del 10 por ciento; a las personas con discapacidad, pensionadas, jubiladas o en viudez se les aplica un descuento del 50 por ciento, mientras que para adultos mayores la reducción puede llegar al 80 por ciento, según la edad.

En Zapopan, además de las otras opciones de pago, se puede usar el CoDi (Cobro Digital); el servicio se encuentra activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.

Para participar en las decisiones

Del 2 de enero a la fecha el Presupuesto Participativo en Zapopan suma 19 mil 182 votos, por lo que espera que más personas paguen el predial y puedan elegir alguna de las 26 obras públicas que están en propuesta.

por lo que espera que más personas paguen el predial y puedan elegir alguna de las Los proyectos a futuro para la zona incluyen la intervención de la calle San Francisco Toribio, la continuación de Santa Esther y la tercera etapa de este parque lineal.

Dónde pagar el predial

En Guadalajara

Plaza Brasil: Calzada Independencia Norte 1887, entre Monte Carmelo y Mitla.

Parque Luis Quintanar: María Reyes, entre Malecón y Patria Oriente.

En ambos módulos no se acepta efectivo y sólo se puede cubrir el impuesto con tarjeta de crédito o débito.

En Tlajomulco

Los módulos se encuentran ubicados en el Centro Administrativo Tlajomulco, así como en el Mini CAT de Zona Valle; éstos operan de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

En Zapopan