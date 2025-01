Iniciando el año debemos realizar el pago del predial, con esto podemos evitar futuros problemas y así mantenemos nuestras obligaciones en orden, si quieres saber dónde lo puedes pagar, no te preocupes, aquí te dejamos la información que necesitas saber.

¿Dónde y cómo pago mi predial 2025 en Guadalajara?

Si quieres realizar el pago en línea puedes hacerlo desde la página web, donde además puedes consultar el adeudo a pagar, solo debes tener a la mano tu recibo predial, ya que te solicitan información que se encuentra en el.

Es importante que tomes en cuenta que el horario para pagar y consultar el predial en línea es de la 01:00 a.m. a 10:50 p.m.

Pero si quieres realizar el pago presencial lo puedes hacer en las 6 recaudadoras que se encuentran en Guadalajara:

Centro : Miguel Blanco 901.

: Miguel Blanco 901. Cruz del Sur : Fray Andrés de Urdaneta 1800.

: Fray Andrés de Urdaneta 1800. Olímpica : 5 de Febrero 249.

: 5 de Febrero 249. Oblatos : Avenida Circunvalación Oblatos.

: Avenida Circunvalación Oblatos. Minerva : Hospital 50-Z.

: Hospital 50-Z. Plaza Guadalajara: Hidalgo 371 esquina con Paseo Alcalde.

De lunes a viernes y hasta el 10 de enero tendrán un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y del 13 de enero al 28 de febrero abrirán de 8:00 a.m. a 5:00 p.m . Y también permanecerá abierto los sábados de enero y febrero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Si alguna de estas recaudadoras te queda lejos, no te preocupes, hay tres auto-pagos en la ciudad, donde solo aceptan pagos con tarjetas de crédito o débito.

Plaza Brasil : Calzada Independencia Norte 1887.

: Calzada Independencia Norte 1887. Plaza Patria : Avenida Manuel Ávila Camacho 2685.

: Avenida Manuel Ávila Camacho 2685. Parque Luis Quintanar: María Reyes, entre Malecón y Patria Oriente.

