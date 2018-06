Por presuntas omisiones en caso de abuso sexual infantil, denuncian a juez

Por irregularidades en el proceso, incluyendo la no vinculación a proceso a un profesor de secundaria que cometió presuntos delitos de acoso sexual contra una niña de doce años, la madre de la menor afectada y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), interpusieron una queja conjunta en el Consejo de la Judicatura contra la juez de control Lorena Irazú Corona Saldívar.

"Hay un dicho de una niña, hay un dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en concreto, y aún sobre ese dicho y dictamen, no se vincula al proceso a la persona que lo provocó”, señaló Francisco Ayón, titular de la SEJ.

“De acuerdo a la juez, ella no puede vincular el teléfono de la persona inculpada al caso en específico (pero) la vinculación está generada por el dicho de la propia menor, por las pruebas del IJCF, las direcciones IP de la computadora de la niña y el teléfono de la persona. Creemos que hay pruebas suficientes y el dicho en particular de una niña es suficiente prueba para generar, no una culpabilidad, pero si una vinculación a un proceso”, añadió el secretario de Educación.

Según Ayón, el equipo jurídico de la SEJ retomó la denuncia de la ciudadana jalisciense y consideró que había elementos para interponer una queja por presunta irregularidad en el proceso.

“No soy quien para juzgar culpabilidad, pero tenemos que presentar la queja ante la diversa cantidad de pruebas que se tienen en este caso”, agregó.

La madre de la menor afectada, quien por temas relacionados al seguimiento de la investigación prefirió omitir su nombre, aseguró que su hija recibió amenazas, fotografías inapropiadas y manoseos por parte del profesor denunciado. Debido a esta situación de acoso y violencia sexual, su hija fue cambiada de escuela secundaria y recibe tratamiento psicológico en el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME).

“Mi niña fue violentada y agredida, y lamentablemente la jueza Lorena Irazú Corona desechó todas las pruebas, hasta la denuncia de mi pequeña, mi propia denuncia, las pruebas de ciencias forenses, peritajes, todo lo tiro a la basura”, explicó la madre afectada. La denuncia, cuya carpeta de investigación está asignada con el número 123468/2017, fue interpuesta el 28 de noviembre de 2017 del año anterior.

“A partir de allí hubo varios errores de la Policía Investigadora y del Ministerio Público, es por eso que se ha atrasado todo este proceso”, agregó la denunciante.

La queja administrativa buscará que el Consejo de la Judicatura determine si la actuación de la juez Lorena Corona en la investigación y seguimiento del caso fue irregular, para así plantear una posible amonestación, sanción o suspensión contra ella. En respuesta, fuentes del Poder Judicial del estado señalaron que la queja podría durar bastante tiempo en resolverse.

Ésta será revisada por la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura. No obstante, si la investigación encuentra que la juez actuó de manera irregular o tuvo alguna omisión en el proceso, ella podría ampararse si encuentra algún fallo en la investigación de la Dirección de Disciplina y Responsabilidades, seguir en su cargo y echar abajo cualquier sanción.

SA