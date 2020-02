Policía zapopana detiene 28 veces a la misma persona en un lustro

Una persona que fue identificada por la Policía de Zapopan como el detenido número 21278 ha sido aprehendida 28 ocasiones desde 2014.

El hecho más reciente ocurrió en septiembre de 2019. Ese año, en un periodo de cuatro meses, cayó seis veces en las manos de la autoridad.

De acuerdo con la Comisaría, que no reveló detalles de las acciones que llevó a cabo el retenido, las capturas se deben a que ha violado en repetidas ocasiones la ley y los reglamentos.

No es el único. En un lustro, las corporaciones de seguridad de Guadalajara y Zapopan han arrestado a seis mil 455 personas reincidentes por causas que van desde tomar bebidas alcohólicas en la vía pública hasta robar negocios o vehículos.

Roberto Alarcón Estrada, comisario zapopano, destacó que en la mayoría de los casos los responsables vuelven a caer por faltas administrativas, por las cuales la pena máxima es de 36 horas tras las rejas.

El funcionario compartió que el perfil más común es de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años.

“En algunos casos desafían a la autoridad y precisamente por eso se les remite. Sin embargo, cuando llegan a exceder la insolencia, se les puede detener por otro delito en contra de la autoridad”, comentó.

En el mismo sentido, una persona fue capturada 10 veces por la Policía de Guadalajara entre 2016 y 2019 por robos a casa habitación, establecimientos, planteles educativos e instituciones públicas, Miguel Castellanos, comisario de la región uno de la dependencia tapatía, detalló que ya se identificó a siete que son aprehendidos de forma reiterativa en el municipio.

Añadió que es más común que este tipo de detenciones se den en corredores comerciales y en las inmediaciones de colonias como Jardines del Bosque, La Perla o Del Fresno.

Canalizarán hacia programas sociales a jóvenes infractores

La regidora Mónica Magaña impulsa la iniciativa para detectar a jóvenes en riesgo; señala la funcionaria que comenzarían apoyando a tres mil personas del municipio

Debido a que la mayoría de los reincidentes en faltas administrativas son jóvenes, el Ayuntamiento de Zapopan pretende aumentar la coordinación entre la Comisaría y otras dependencias del municipio para ayudar a quienes continuamente son remitidos ante un juez por parte de agentes, y así canalizarlos a programas sociales.

La regidora Mónica Magaña impulsa el programa Escala de Paz, el cual tiene la finalidad de detectar a los jóvenes en situaciones de riesgo.

Explicó que se espera que durante este año el programa trabaje con tres mil jóvenes, aunque la población objetivo en todo el municipio es de alrededor de 56 mil menores.

“Un joven puede iniciarse tomando en la vía pública o participando en una riña, pero no queremos que sea una constante y que sea algo que esté creciendo”, dijo.

Las colonias donde el programa Escala de Paz estaría enfocado son Valle de los Molinos, San Juan de Ocotán, Constitución, Arenales, Miramar, Santa Ana Tepetitlán, el Colli y Lomas de la Primavera.

La regidora recalcó que es necesario mejorar la comunicación entre las distintas áreas del Ayuntamiento, de tal manera que cuando se detenga a un joven reincidente y se presente ante un juez, este pueda decidir que se le dirija a algún programa social municipal en lugar de limitarse a imponerle una sanción.

“Que no nada más nos limitemos a presentarlos ante el juez calificador, sino que haya otra institución que se encargue de darle seguimiento para ver por qué se les detiene tanto, si trabajan o no para buscarles un trabajo”, dijo el comisario de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada.

La iniciativa es similar a la aprobada a finales de 2018 en Guadalajara, donde se establece el consumo a las adicciones, específicamente a la metanfetamina, como una política de atención prioritaria. Esto incluye, además de coordinación con los centros de rehabilitación en el municipio, el seguimiento de las personas rehabilitadas, cuidando que se les derive a las academias municipales para que aprendan algún oficio.

Jalisco, con más adolescentes procesados por algún delito

El 21 de enero, la Fiscalía del Estado dio a conocer la detención de un menor de 15 años señalado de asesinar a una joven de la misma edad en Tlajomulco de Zúñiga.

Como medida cautelar, el juez le dictó cuatro meses de prisión preventiva, así como dos meses más, como tiempo para que se concluyan las investigaciones del caso.

Según la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, de los seis mil 891 adolescentes que enfrentan un proceso penal en el país, una tercera parte es de Jalisco. Es la Entidad con el mayor número de jóvenes en esta situación en todo México.

Necesario, reconstruir relaciones con la población

Para abordar el problema de las personas reincidentes, la opción no está en imponer sanciones con mayor rigor, sino en renovar la relación de las instituciones con la población de las colonias con problemas sociales, dijo el académico del departamento de Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Igor González Aguirre.

“Vale más la pena invertir en estrategias de intervención que reconstruyan el tejido social y ofrecen capacidades a los sujetos. Vincularse de forma más cercana pero no mediante la vía policial sino mediante el desarrollo social con las comunidades”, dijo.

El académico añadió que en muchas ocasiones las policías no cuentan con capacitación o sensibilidad necesarias cuando interactúan con poblaciones en riesgo, pero que en cambio hay asociaciones civiles que sí tienen estas habilidades, por lo que se debe buscar el apoyo de éstas. Señaló que uno de los errores más comunes que se cometen cuando se trata con jóvenes en situaciones de riesgos es el criminalizarlos automáticamente por sus condiciones socioeconómicas.

“Hay una tendencia a criminalizar el hecho de ser joven y pobre. Como si eso fuera un caldo de cultivo para que la gente le entre al crimen”.

El vínculo con el crimen

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala en su informe especial “Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia” que casi una cuarta parte de los adolescentes que forman parte de la delincuencia en Jalisco realizó una actividad ilícita vinculada con el crimen organizado.

Entre los motivos que llevan a los jóvenes a vincularse en estas actividades, según informa el organismo, está el deseo de pertenecer a un grupo que les brinde la sensación de pertenencia y protección.

El informe de la CNDH menciona que siete de cada 10 de los menores procesados en Jalisco fueron golpeados por la Policía durante algún momento de su proceso.

“Me sentaron y amarraron mis manos a la silla, me pusieron la bolsa para ahogarme, después me enterraron un clavo en la uña de los pies y con una tabla la hundieron hasta sacarme la uña. Después me taparon la boca con un trapo y echaban el agua que me hacía desmayar. Me llevaron al lugar para reconocer el sitio y buscar el arma que había utilizado, pero ya no la encontramos”, relató un joven jalisciense entrevistado para el estudio.

Reincidentes

Son principalmente los detenidos por robo

En abril de 2018, este medio publicó que el 55 por ciento de los detenidos por robo en Jalisco son reincidentes. Esta cifra coloca a la Entidad en la quinta posición nacional en reincidencias por robo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Hay una reincidencia importante en jóvenes y especialmente en menores de edad en faltas administrativa. Lo que se hizo fue que se estableciera como una prioridad la atención a jóvenes que viven situaciones de riesgo por violencia, por adicciones y pobreza”.

-Mónica Magaña, regidora de Zapopan

