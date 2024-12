Plantea Karla Planter la posibilidad de tres nuevos centros Universitarios en UdeG

Aunque todavía es una propuesta y requiere los análisis necesarios para concretarlo, la rectora electa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Alejandrina Planter, ha planteado la posibilidad de contar con tres nuevos centros universitarios para ampliar la red educativa de la casa de estudios.

Así lo planteó en el programa “Sótanos del Joder” de Canal 44, donde dijo, una de sus principales apuestas como rectora, cargo que asumirá en abril del año próximo, será el poder seguir creciendo la oferta educativa de los centros universitarios y las preparatorias que componen la Red Universitaria.

Sin embargo, dijo, es prioritario el poder llenar los cupos para estudiantes en los nuevos centros universitarios que están por concretarse dentro de la red universitaria: CUTlajomulco, CUChapala, CUTlaquepaque, y CUGuadalajara.



“Me han preguntado, ¿y eso significa que no se va a construir un nuevo centro? No, no necesariamente. De hecho, les comento. Hay algunas alternativas desde hace un tiempo que se han visto, de que pudiera haber tres nuevos centros. Uno de ellos es en Arandas, otro de ellos es en Zapotlanejo, y se ha hablado de la necesidad de uno más en el sur. Pero hay que estudiarlo todavía más, no es un hecho. Pero ahí están como posibilidad”, informó la maestra Karla Planter.

Para ello, señaló, se requiere tomar en cuenta distintos aspectos, que van desde las necesidades de estas zonas, hasta la densidad poblacional.

Sin embargo, la rectora electa se enfocó en que, por ahora, la prioridad será consolidad los cuatro nuevos centros, a fin de poder sumar a su objetivo de ampliar la oferta educativa en la Red Universitaria, previendo que, al término de su gestión, se hayan abierto entre 35 mil y 45 mil nuevos espacios para las y los estudiantes en la Universidad de Guadalajara, incluyendo las vacantes que puedan ampliarse también a nivel preparatoria.

Por otra parte, entre los retos que la rectora electa, Kala Planter, dijo, serán prioritarios en su gestión, estará el seguir trabajando para reducir las asimetrías educativas y sociales que existen entre los niveles educativos, pero también entre las distintas regiones, pues no se pueden aplicar las mismas estrategias, por ejemplo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara que en la Zona Norte del Estado.

FS