Piden denunciar nuevo fraude en tarjeta de crédito

Después de bloquear la tarjeta de crédito anterior por cargos no reconocidos, a Betzaida Ferreira le llegó una nueva mientras se encontraba fuera del país. Su mamá la recibió y la guardó, sin sacarla del sobre, en un cajón bajo llave.

Tres días después le llegaron tres notificaciones seguidas: un cargo de 26 mil 970 pesos en un supermercado, otro de 47 mil 970 en la misma tienda -ambos pagados físicamente- y un retiro de efectivo de ocho mil en cajero: más de 82 mil pesos.

“¿Cómo puede ser posible si ni siquiera estoy en México ni he sacado la tarjeta del cajón?”, preguntó al banco. Esto pasó en septiembre, hoy sigue abierto su proceso en la Condusef, pues alega que no le pagará nada al banco.

Ahora, se encuentra en peligro de caer en el buró de crédito.

Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la Condusef, pidió que los afectados hagan la denuncia para que se cree antecedente.

Este medio ha recibido al menos tres denuncias similares.

Pagan 42 mil pesos con su tarjeta nueva; el dueño ni la abrió

A Fernando González le llegó en febrero una alerta sobre una compra con su tarjeta de crédito en un supermercado: “Hablé al banco y les dije que yo no lo hice, la bloquearon y me enviaron una nueva”. Dice que no imaginó que pasaría el resto del año peleando con el banco.

“Cuando llegó mi tarjeta nueva, abrí el sobre pero no la despegué del papel ni siquiera le quité la cubierta al chip, y la guardé. Al día siguiente, al mediodía, me llegó una notificación de que la tarjeta fue activada y otra donde dice que hubo una compra en una tienda que no conozco por 42 mil 361 pesos”.

Al llamar al banco, le dijeron que levantarían una aclaración. “Me dijeron que la aclaración no procede porque según su sistema, la compra se hizo con tarjeta con chip y con el PIN de la tarjeta, que ni siquiera tengo, y que eso es infalsificable”.

Cuenta que sospecha del personal del mismo banco. “Alguien tiene mis datos, alguien sabía que me llegaría la reposición, esperaban que estuviera activa y, como no lo hice, ellos lo hicieron. Para resetear el PIN solo se piden datos fáciles, sabiendo fecha de nacimiento y otro dato se puede”.

Decidió acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde después de ir y venir en citas y conciliaciones, la dependencia lo apoyó, aunque el banco no resolvió a su favor.