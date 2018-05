Piden a Delgadillo mejorar servicios públicos

En su visita a las colonias Brisas del Nilo e Insurgentes del municipio de Guadalajara, la candidata a la alcaldía por la coalición "Juntos Haremos Historia", Claudia Delgadillo, recibió la demanda de mejorar servicios públicos y apoyos sociales a familias tapatías.



Los colonos con quienes platicó la aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara, aseguraron que sufren problemas de inundaciones, carecen de pavimento en las calles y sufren por la inseguridad.



"Yo no miento, no robo y no traiciono. Regresaré a estas calles, tengo toda mi vida caminando y escuchando las necesidades de mi gente; Guadalajara es su gente y vamos a atender sus necesidades. Ya no habrá más Gobierno de escritorio, saldremos a las calles y a resolver lo que desde años se ha desatendido", dijo Delgadillo.



La candidata enfatizó en la importancia de cuidar la economía familiar, y se comprometió a dar especial atención a los apoyos sociales para familias tapatías.



En su visita, Delgadillo se hizo acompañar por Arturo Lemus, candidato a diputado por el Distrito 11 local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

LS