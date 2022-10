Con la meta de incorporar 10 mil nuevos beneficiarios, está en marcha el proceso de registro al programa de pensiones para adultos mayores en Jalisco. Los convocados son todas las personas que cumplen los 65 años en octubre o que ya los tienen y no han realizado el trámite.

Katia Meave Ferniza, delegada en Jalisco de los Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, informó que están en operación 173 módulos instalados en diferentes puntos del Estado para registrar a los nuevos beneficiarios.

“En esta jornada esperamos alrededor de 10 mil adultos mayores. Estaremos hasta el 30 de octubre. El periodo de registro para más incorporaciones se hace cada dos meses”.

Meave Ferniza detalló que se emitió un calendario para que, preferentemente, acudan en orden alfabético conforme a la primera letra de su apellido para evitar aglomeraciones.

“Hemos publicado un calendario en orden alfabético para que las personas no saturen los puntos y se les atienda como se debe. Les pedimos apegarse al calendario”.

Añadió que los beneficiarios registrados en esta incorporación recibirán su primer pago hasta el próximo año.

El monto actual del apoyo es de tres mil 800 pesos bimestrales. Para el siguiente año se prevé que tengan un aumento del 20% a partir del primer bimestre.

Los adultos mayores utilizan este recurso para completar sus gastos diarios. EL INFORMADOR/Archivo

Adultos mayores destinan pensión a gastos en medicinas y alimentos

Luego de tomar dos camiones y hacer dos horas en el traslado desde su casa en Tlajomulco, el señor Esteban Mancilla Ruiz llegó al parque San Jacinto, en Guadalajara, para completar su trámite de registro al programa de Pensión para Adultos Mayores de 65 años.

Acudió a este módulo porque ahí comenzó el trámite y ya sólo fue a recibir su tarjeta, explicó el hombre de 67 años, quien calificó el programa como “justo y necesario”, aunque apunta que conoce casos de personas con buen nivel económico que lo reciben y consideró que esos recursos deben ser para aquellos que en realidad lo necesitan, de otra forma “creo que es un desperdicio”.

Adrián Andrade Contreras, vecino de la colonia Parques del Nilo, relató que espera que los recursos complementen su economía familiar, pues trabaja vendiendo dulces afuera de su casa y no tiene una jubilación. Comentó que el trámite fue rápido y que se enteró por amigos que se abriría el registro. “Pues el dinero va para lo que caiga primero, para la renta, para el gasto de comida, de medicinas; creo que es buena la ayuda. Es la primera vez que yo lo voy a recibir porque apenas cumplí los 65 años este mes. Para nosotros cualquier ayuda es buena, aunque hacen falta otras prioridades como medicinas”.

La señora Bertha Alicia López Arellano explicó que ella se registró en diciembre de 2021 y acudió a conocer la razón por la que aún no ha recibido su tarjeta y no ha podido a acceder al apoyo. “Desde diciembre del año pasado hice mi trámite y no me ha llegado, me dijeron que está por llegarme la tarjeta a ver si ahora sí. Yo vengo de Río Nilo, el dinero hace falta, por eso andamos en el trámite”, comentó.

En Jalisco, hay 656 mil beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores de 65 años, lo que implica una inversión de 13 mil 173 millones de pesos durante el 2022.

SABER MÁS

¿Qué necesitas para completar el registro?

Identificación oficial vigente: la credencial de elector, cartilla, pasaporte, una carta de identidad o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Acta de nacimiento legible y la Clave Única de Registro de Población (CURP) reciente.

Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor de seis meses y número telefónico de contacto.

Las autoridades enfatizan la importancia de mantener actualizados los datos de los pensionados. EL INFORMADOR/A. Navarro

HAY 173 MÓDULOS HABILITADOS PARA NUEVOS REGISTROS

Solicitan a beneficiarios actualizar su información

Las personas que reciben pensión para adultos mayores de 65 años deben mantener actualizada su información si tienen un cambio de domicilio o para dar de alta a un auxiliar que los apoye a cobrar o realizar trámites.

La delegada en Jalisco de los programas para el desarrollo del Gobierno de México, Katia Meave Ferniza, informó que pueden aprovechar los 173 módulos habilitados para nuevos registros para que quienes ya son beneficiarios notifiquen cambios en su información. “Estamos aprovechando estas mesas para que puedan hacer actualización de datos, hay algunos adultos mayores que cambian de domicilio o de teléfono; sobre todo los que cobran a través de mesas es importante que actualicen la información para que podamos encontrarlos cuando venga su pago”.

La funcionaria federal recordó que en los casos que por enfermedad un adulto mayor no pueda acudir a realizar trámites o cobrar, debe registrarse a un familiar o persona de confianza como su auxiliar. “Todos los adultos mayores tienen derecho a tener un auxiliar que puede ser un familiar de su confianza que pueda en un determinado momento realizar el cobro o algún trámite si la persona adulta mayor ya no está en condiciones de hacerlo. En el momento de hacer el registro presentan los datos del auxiliar y se hace el alta”.

¿Dónde están los módulos de registro?

Parque San Jacinto, en avenida Javier Mina y Avenida San Jacinto.

Palacio Federal, en Paseo Alcalde y Hospital.

Centro Cultural de la Casa Ejidal de Tesistán, en calle Ramón Corona #28.

Asociación vecinal Arcos de Guadalupe, Avenida San Luis Gonzaga #5460.

Centro Integrador del BIENESTAR, en Periférico #3101, Colonia Tabachines.

Centro Cultural CATRA, en la Unidad Fovissste en Periférico Belenes.

TELÓN DE FONDO

Van por más sucursales del Banco del Bienestar

Para tratar de evitar las largas filas de adultos mayores que buscan realizar un trámite y mejorar su atención, se están construyendo más sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco, anunció Katia Meave Ferniza. Detalló que hay nueve en proceso de construcción y en otros once están trabajando con gobiernos municipales para la donación de terrenos. La intención es que haya 130 sucursales en el Estado.

“En el Estado tenemos 40 sucursales operando y en la Zona Metropolitana de Guadalajara tenemos nueve, dos de ellas en Guadalajara. Hemos recibido apoyo de presidentes municipales y autoridades para conseguir los predios para construir las sucursales”, dijo.

Sobre las filas de adultos mayores que suelen registrarse los días de depósito de la pensión, Meave Ferniza argumentó que suelen deberse por el bloqueo de su tarjeta o que van a recibir atención porque se les olvidó su clave. Reconoció que deben mejorar el sistema del banco para dar atención más ágil.

La delegada recordó que hay diferentes modalidades para cobrar la pensión en instituciones de la banca comercial o comprar directamente con la tarjeta. Señaló que no se ha concretado el acuerdo para evitar que se cobre comisión en el caso de retiros en cajeros de otros bancos.