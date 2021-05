Pedro Kumamoto: “Que violencia familiar no se viva en silencio”

El candidato a la alcaldía de Zapopan por Futuro, Pedro Kumamoto, se comprometió a que, de ganar la elección del domingo entrante, “se crearán los centros integrales de justicia para que la violencia familiar ya no se viva en silencio”.

Dijo que es necesario hacer valer el acceso a la justicia como un derecho ciudadano y no sólo para quienes tienen dinero. “Hoy las víctimas del delito son doblemente victimizadas. No hay un proceso de acompañamiento. Nosotros nos estamos comprometiendo a que si alguien sufre un delito, no tendrá que sentirse solo en el proceso de pedir justicia”.

Concluyó que es necesario apostar por una política de prevención y alternativas de desarrollo en el municipio.

MQ