Luego de que la tormenta del pasado 28 de junio ocasionó el cierre del Parque Luis Quintanar, en los límites entre Guadalajara y Tonalá por daños en la infraestructura del lugar, Aida Guerrero de León, académica del departamento de Estudios de Agua y Energía del CUTonalá de la Universidad de Guadalajara, señaló que el desbordamiento del arroyo de Osorio, que causó inundaciones en las casas aledañas y el cierre del parque por daños, fue ocasionado por la falta de infraestructura adecuada para la temporada de lluvias, pues simplemente no se calculó la cantidad de agua que escurre hasta allí, de labores de desazolve y el desconocimiento de la zona, que recibe el agua del referido arroyo y de El Rosario.

"Hay demasiadas afectaciones. Es esta parte de infraestructura: la falta de manejo principalmente del agua pluvial, que ha sido un problema en la ZMG. No se ha considerado el manejo de los arroyos como tal que van por toda esta zona. No se hace limpieza continua de arroyos, no se genera educación, no se reforestan las zonas de arroyos para que detengan la velocidad de agua que llevan los canales […]. La microcuenca de Osorio no se ha manejado, solamente se trabajó en esta parte del parque, pero no se vio todo lo que pasaba aguas arriba. Por más que le puedan haber metido millones a la recuperación del parque, no le dieron un buen manejo", dijo.

La administración estatal pasada, invirtió 864 millones de pesos en la restauración del lugar, acciones que calificó como históricas, pues desde 1991 el parque no había sido rehabilitado.

Sin embargo, durante la tormenta intensa de este año, la zona no soportó las fuertes corrientes de agua y algunas canchas quedaron destruidas, los juegos quedaron cubiertos de lodo y una parte de la barda del arroyo colapsó.

La experta recomendó restablecer el cauce del arroyo y reforestar en los alrededores, en lugar de construir bardas de concreto para detener su flujo. Además, se debe realizar un estudio hidrológico para conocer la cantidad de agua que llega a la zona, a fin de evitar futuras inundaciones.

"Fueron errores de cálculo de la cantidad de lluvia que podía retener, por eso lo superó. Eso sumado a los factores de residuos sólidos que se acumulan en la zona", comentó.

MV