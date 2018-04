"Para nosotros no están muertos, siguen desaparecidos"; marchan por paz en Jalisco

Alrededor de 12 mil personas, de acuerdo con Protección Civil Guadalajara, salieron a marchar este jueves para exigir paz ante el alza de violencia e inseguridad que atañe al Estado de Jalisco.



Estudiantes, académicos, colectivos y sociedad en general se reunieron en la Rambla Cataluña para mostrar solidaridad con los familiares de todos los desaparecidos en la Entidad, especialmente, con las familias de los tres jóvenes estudiantes del CAAV, desaparecidos desde el pasado 19 de marzo en Tonalá.



Bajo las consignas de "Gobierno farsante que matas estudiantes", "no es descuido, es asesinato" y "no somos tres, somos todos", los manifestantes partieron en punto de las 17:30 para conducirse por la avenida Vallarta y la avenida Chapultepec, hasta la Glorieta Niños Héroes, renombrada “Glorieta de las y los desaparecidos”.



En el punto, los dirigentes de la Red Interuniversitaria compartieron un pronunciamiento en el que expresaron su rechazo a los resultados presentados por la Fiscalía, en los que se determinó la muerte de los tres jóvenes. "Para nosotros no están muertos, siguen desaparecidos", expresó Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).





Familiares de algunos de los desaparecidos de la entidad agradecieron el apoyo de la comunidad y señalaron sentirse acompañados por primera vez, tras considerar que la Fiscalía ha sido omisa en la mayoría de los casos.



Además de reiterar que no descansarán hasta encontrar hasta sus familiares, los colectivos invitaron a una nueva manifestación el próximo 4 de mayo, en el marco del día de las madres, en el que buscarán hacer visible que las madres de personas desaparecidas no tienen nada qué festejar los días 10 de mayo.

LS