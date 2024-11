Aún no se ha entregado el Paquete presupuestal de la Federación para el año 2025, pero habría una bolsa garantizada para la rehabilitación y mantenimiento de carreteras federales en Jalisco.

La diputada federal de Morena por Jalisco y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que habrá una bolsa de recursos sin especificar pues fue un compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque falta determinar cuánto le tocará al estado, además, dejó en claro que para ella misma, Jalisco será prioridad.

“Sí tenemos garantía de recursos y la presidenta lo ha expresado abiertamente, hay una bolsa de 7 mil millones para el tema de carreteras de caminos nuevos y de 11 mil millones para el mantenimiento de las carreteras, que fue un compromiso que la doctora Claudia Sheinbaum hizo en este estado. Ella recorrió las carreteras de Jalisco y sabe que necesita del apoyo y del mantenimiento”.

El gobernador de Jalisco y empresarios constructores han asegurado que se requieren por lo menos 11 mil millones de pesos para el mantenimiento carretero que no tuvo etiquetas en el presupuesto del año 2024 y muchas de ellas están en malas condiciones. Por lo tanto, la legisladora federal jalisciense se comprometió a la bolsa de recursos para el estado.

“Hay que estar consensando con la secretaría correspondiente, con Hacienda y con los estados, para ver qué es lo que le corresponde, pero que se quede claro que la presidenta va a cumplir su promesa de atender el mejoramiento de las carreteras en Jalisco y en México”, garantizó.

Cuestionada sobre si habrá recursos federales para el inicio de las obras de la línea 5 del Tren Ligero, Gómez Pozos no descartó que se etiqueten recursos para el siguiente año, aunque deberán analizar la cantidad de recursos disponibles.

“Es un compromiso también línea 4 y línea 5. Que salgan en este presupuesto también lo veo complicado. No, no lo descarto, nada está descartado y por eso fue bien importante decir que hay reuniones permanentes con la subsecretaria de Egresos y yo estoy buscando las prioridades para mi Estado, buscaré que eso suceda, no está descartado, pero no quiero asegurar y no quiero crear falsas expectativas”.

Merilyn Gómez Pozos mencionó que será hasta en los próximos días cuando se sepan otras prioridades del presupuesto para el estado, por ejemplo, el saneamiento del Rio Santiago, al señalar que la agenda medioambiental es prioridad para la presidenta mexicana.

El paquete económico que incluye el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2025 deberá ser entregado a más tardar el día 15 de noviembre por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y este poder deberá aprobarlo con fecha límite del 15 de diciembre.

SV