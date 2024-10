Luego del atropellamiento múltiple que se registró la noche del sábado 26 de octubre en Plaza Guadalajara, frente a la Catedral de Guadalajara, Bárbara y Tania Rojas, de 14 y 18 años de edad respectivamente, resultaron con diversas lesiones tras ser embestidas por el automóvil. Su padre, José Rojas, reconoció que los minutos desde que se enteró del accidente hasta que volvió a ver a sus hijas fueron de terror, angustia y desesperación.

“Nosotros no estábamos con ellas y una de ellas nos habló que las había golpeado un carro, pero no nos explicó gran cosa. Entonces fuimos hacia Catedral y en lo que nosotros llegamos llegó la asistencia de ambulancias de la Cruz Roja y se las llevaron a la Cruz Roja de Parque Morelos, ahí nos encontramos con ellas […]. Nos asustamos mucho, no sabíamos bien lo que estaba pasando. De camino hacia allá no teníamos idea de qué había pasado. De donde vivimos a donde llegamos pasó media hora que son largos cuanto estás con la angustia, ¿verdad? Son largos”, dijo.

Pese a lo aparatoso del accidente, indicó José, sus hijas no sufrieron lesiones de gravedad. Por un lado, Bárbara, estudiante de 3° secundaria y quien se quedó prensada entre la llanta de la camioneta y el asfalto, presenta algunos golpes y escoriaciones que sanarán en dos semanas, según le informaron los doctores. En tanto, Tania, alumna de 1° semestre de la carrera de ESDAI de la Universidad Panamericana, saldrá del hospital en cuatro días y tendrá que estar inmovilizada durante un mes debido a que sufrió una fractura en la cadera. Afortunadamente no requirió cirugía.

La familia, con ayuda de amigos, trasladó a las lesionadas al hospital San Francisco de Asís, ubicado en avenida Américas, en Zapopan. “Una vez aquí hubo mucha más paz, ya estaba todo mucho más tranquilo. Los médicos ya las estaban esperando, volvieron a evaluar la información que tenía de Cruz Roja y confirmaron los diagnósticos […]. Y ya, regresa un poquito la paz, pero te empieza a ganar el susto cuando piensas en todo lo que pudo haber pasado, pero afortunadamente nada grave”.

Bárbara y Tania forman parte de los grupos de jóvenes de la Parroquia San Juan Macías. Junto con todo el contingente, caminaron desde la explanada del Expiatorio hasta la Catedral de Guadalajara en el marco de 4° celebración a favor de la Mujer y la Vida, realizado el día de ayer. La marcha terminó cerca de las 20:00 horas, según explicó José, y sus hijas estaban preparándose para irse, sin embargo, en apenas tres minutos el detenido, identificado como Juan Carlos ‘N’ de 33 años de edad, atropelló a la multitud que se encontraba en el lugar, las hermanas Rojas incluidas.

“Iban en la marcha pro vida. La marcha acababa a las 8 y faltaban tres minutos para las 8 y las dos se acercaron a la parte final de la fila porque iban a ayudar a sus amigos a subirse a los camiones para irse. En ese momento es cuando llega el tipo. La marcha ya había acabado, al parecer había un DJ por ahí, pero ¡vaya! Tres minutos después y no pasa nada”.

El padre de familia aseguró que no le guarda rencor al supuesto ladrón de la camioneta, quien habría atropellado a tres personas más y a un motociclista en las inmediaciones del Mercado Corona antes de llegar a la Catedral; pues está enfocado en la recuperación de sus hijas. Además, dijo confiar en que las autoridades harán justicia y reconoció la rápida respuesta de la policía, Protección Civil y Bomberos y paramédicos tapatíos, así como de Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, quien se puso a disposición de la familia para darle seguimiento a su caso.

“La más chiquita no recuerda el accidente, por decirlo de alguna forma, lo borró. La grande sí se acuerda del accidente, pero tiene paz, está tranquila, está muy acompañada, como viste, parece desfile. Pero evidentemente están nerviosas […]. Pero somos una familia muy unida, muy pegada a Dios y estamos muy agradecidos que no pasó a mayores. Gracias a Dios no tenemos temas de rencor contra el tipo este, que se encarguen las autoridades. Nosotros a lo nuestro y felices de que nuestras niñas salgan de peligro y adelante con la vida”, concluyó José.

MF