Pablo Lemus y Vero Delgadillo convocan a defender triunfos electorales

Defender la victoria. Ese fue el mensaje que Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, dio en la asamblea del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano a los militantes de su partido, esto ante las acusaciones de fraude que ha lanzado Morena en su contra.

En el mismo evento, Lemus Navarro reconoció la victoria de Claudia Sheinbaum en Jalisco recalcando su disposición para colaborar con la próxima administración federal.

“La doctora Sheinbaum ganó en Jalisco. Yo sí sé reconocerlo. El pleito no es con la nueva autoridad federal, es con los mentirosos de Morena Jalisco que han inventado este fraude electoral”, apuntó.

Sin embargo, el gobernador electo señaló que no permitirán que Morena empañe su victoria, por lo que llamó a la militancia a llevar el mensaje en defensa del triunfo a todos los rincones del estado.

“Nos tienen pavor. Esa es la verdad. Ese miedo lo reflejan en estas mentiras”, afirmó el Pablo Lemus.

Destacó que tiene una reunión pendiente con la presidenta electa de México, y sin poner una fecha en específico, prometió que ocurrirá en una fecha próxima. “Tengo cuatro semanas yendo a la Ciudad de México a presentar los grandes proyectos para Jalisco”, refirió.

Por su parte, Verónica Delgadillo celebró el hecho histórico de que Guadalajara tenga, por primera vez en casi quinientos años, a su primera presidenta municipal.

Señala presión morenista a jueces

Lemus Navarro criticó la postura de Morena, acusándolos de presionar a jueces y magistrados para obtener fallos favorables. “Cuando Morena le miente a la gente como lo está haciendo, lo tiene que pagar. Cuando alguien nos miente, se la cobramos, lo hacemos a un lado, lo tachamos de mentiroso”.

Verónica Delgadillo García explicó la importancia de defender las victorias emecistas victoria ante los intentos de Morena de desacreditar el proceso electoral. “Que recuerde la máxima de su líder nacional: no robar, no mentir, no traicionar, que deje de intentar robarse esta elección, que deje de traicionar la esperanza de la gente, que deje de mentirle a las tapatías y los tapatíos, nadie se va a robar esta elección”.

Manuel Romo Parra, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco, afirmó que es importante mantener la unidad y la firmeza en la defensa del voto popular que eligió a Lemus Navarro como gobernador electo del Estado. “Le pido a Morena que dejen de jugar con el voto de los jaliscienses y que de una buena vez se pongan a trabajar en conjunto con los gobiernos electos”.

Frente a los militantes de su partido, el gobernador electo destacó que MC sabe ganar a la “buena” y el discurso del fraude es de malos perdedores. “¿Por qué el tamaño de este montaje? Quieren copiar el modelo de aquel fraude, cuando cerraron Reforma, porque creen que con eso les va a ayudar en la elección del 2027. Ellos saben en realidad que la elección no se puede anular, no se puede repetir, pero es su apuesta”.

A esta asamblea asistieron los candidatos electos a puestos como diputaciones locales, federales y las alcaldías de Jalisco.

El PAN respalda la elección en Guadalajara

El Partido Acción Nacional (PAN) en Guadalajara respaldó a Verónica Delgadillo como presidenta municipal electa del municipio.

Rodolfo Ocampo, presidente del PAN Guadalajara, señaló que la voluntad de la población de la capital jalisciense ya se expresó el pasado 2 de junio y así fue ratificado igualmente por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

“Esa voluntad ya fue expresada el 2 de junio, se decidió que quien debería ser la presidenta municipal de Guadalajara fuera Verónica Delgadillo. Nosotros no tenemos duda en ese sentido de que ella fue quien tuvo la mayoría de los votos en la elección del 2 de junio y la reconocemos como la presidenta electa”.

Incluso, el panista recordó que la excandidata del partido a la alcaldía de Guadalajara, Diana González, ya reconoció el triunfo de Delgadillo.