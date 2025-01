Pablo Lemus presenta a la SICT los proyectos prioritarios para Jalisco

Este martes se llevó a cabo en Jalisco el Foro de Consulta Ciudadana organizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como parte de los trabajos de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 del Gobierno de México, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aprovechó para presentar a las autoridades federales los proyectos prioritarios para Jalisco, entre ellos, por ejemplo, la Línea 5 del “transporte público”.

Se trata de un sistema de BRT que estará corriendo por la Carretera a Chapala, para conectar a municipios como Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Tonalá, con la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como ser un sistema de transporte que acerque al turismo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a la Metrópoli, de cara al Mundial de Futbol 2026, que tendrá al Estadio Akron como sede para dos de los partidos.

En temas de transportación ferroviaria, dijo Lemus Navarro, se encuentra el proyecto del transportación ferroviaria, dijo Lemus Navarro, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la construcción de la ruta férrea de carga Guadalajara - La Chona - Aguascalientes, misma que ya ha dialogado, dijo, con la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, que traería una disminución en los tiempos de traslado de entre las 11 horas y los cuatro días.

“Tercero: yo creo, y así lo manifesté, que uno de los proyectos más emblemáticos de la presidenta (Claudia) Sheinbaum, será el tren de pasajeros, México-Querétaro-Irapuato,-Guadalajara-Nogales. Yo le he manifestado a la presidenta Sheinbaum que nosotros en Jalisco estamos en la total disposición de trabajar en conjunto con el Gobierno Federal para conseguir lo que haga falta, derechos de vía, indemnización de predios, etcétera, para que este gran proyecto se construya y llegue a la Zona Metropolitana de Guadalajara. De verdad sería un efecto transformador y vamos a apoyar en todo al gobierno federal”, afirmó Lemus Navarro.

El cuarto proyecto puesto sobre la mesa, dijo, es mantener la responsabilidad, según las atribuciones de cada gobierno (en lo estatal y lo federal), para tener en buen estado las carreteras que cruzan por Jalisco, y ante lo cual, aseveró el Ejecutivo de Jalisco, el viernes pasado se presentaron las licitaciones para garantizar las pólizas de mantenimiento de las vías locales en el sexenio.

“Una de las principales, de las primeras con las que le vamos a entrar, es la carretera que une al corredor industrial de El Salto, para darle a toda la industria, porque es una carretera estatal, mejores condiciones de movilidad en esta zona. Y también, en la reunión con la Presidenta de la República, hubo un compromiso con el gobierno federal, para entrarle a las carreteras 70, 80, 90 y la 200, son las cuatro carreteras que están comprometidas en este momento”, aseveró Lemus Navarro.

En la parte estatal, dijo, antes de sus primeros 14 meses de gobierno, quedará renovada al 100% la red carretera de lo que corresponde a las carreteras a cargo de Jalisco.

Otro de los proyectos prioritarios abordados en la intervención del gobernador en este foro, dijo, es el saneamiento de la Cuenca del Río Santiago, proyecto de infraestructura que fue compromiso de Gobierno no solo de Pablo Lemus, sino también de la Presidenta Cluadia Sheinbaum, por lo cual, aseveró, se han iniciado los trabajos para definir los proyectos prioritarios en la materia en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El mandatario estatal abordó también como una prioridad el proyecto de conectividad vial con Las Juntas, para convertirse en una segunda vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en reconocimiento a la inversión hecha por el Grupo Aeroportuario del Pacífico para remodelar la terminal aérea de la Metrópoli.

“Pero hay otros dos aeropuertos que estamos muy interesados de impulsar en Jalisco que tienen vocacionamientos diametralmente distintos. El primero es el Aeropuerto de Carga en Lagos de Moreno, construido hace algunos sexenios y que con una inversión privada podríamos reactivarlo a finales de este año”, adelantó el gobernador de Jalisco, como un proyecto para aprovechar, al interior del Estado, especialmente en la Región Altos Norte, el fenómeno de la relocalización, conocido como nearshoring.

Por otro lado, se tiene en puerta el proyecto del Aeropuerto de Chalacatepec con una vocación turística para fortalecer a Costalegre, que no ha podido detonar mediante la conectividad carretera. “Ya está la pista completamente terminada, puede recibir a un avión 737 por ejemplo, pero lo que hace falta es un socio operador que haga las inversiones que harían falta en algunas de las salas para poder crecer la oferta de servicio a los usuarios. Esperamos que haya muchos interesados en poder operar estos Aeropuertos”, añadió.

Por último, agradeció la apertura del Gobierno de México, a través de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su equipo, para poder conocer todos estos proyectos, pero también para colaborar en conjunto por el bien de la Entidad. “Me lo dijo en una de las reuniones que tuvimos en Acapulco, me dijo 'gobernador, no se desesperen, los proyectos se van a hacer, van a ver la luz'. A ella le encantaron estos proyectos, y me dijo que tendremos que ir dando los pasos correspondientes sin desesperarnos, y todo se va a hacer realidad”, finalizó Lemus Navarro en el foro llevado a cabo esta mañana en Expo Guadalajara.

