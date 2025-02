PRI apoya elección judicial en Jalisco hasta 2027

La bancada del PRI en el Congreso de Jalisco anunció que presentarán una iniciativa para armonizar la reforma judicial en el estado.

En ella, se prevé que la organización de la elección para renovar al Poder Judicial estatal sea hasta el año 2027, indica la diputada priísta en el Congreso local, María del Refugio Camarena.

"El PRI no ve condiciones para que se realice una elección en 2025. No hay presupuesto, no hay consenso, lo quieren hacer todo en lo oscurito y así no podemos avalar. Definitivamente, la postura del PRI es llevar toda la elección hasta 2027".

Por otra parte, la bancada priísta señaló que esperarán el dictamen sobre infancias trans para determinar si van a favor o en contra.

El pleno del Legislativo turnó el dictamen a la Comisión de Igualdad de Género para que analicen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena reconocer la identidad de género de infancias trans.

En otro tema, la dirigenta estatal del PRI, Laura Haro, reiteró sus exigencias al Gobierno federal encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para cumplimentar con sus peticiones, entre ellas, la de reducir el precio de las gasolinas.

Además, criticó que con la aprobación de la nueva Ley del Infonavit, se ponen en riesgo los recursos acumulados por parte de los trabajadores.

"Se va a regir desde una visión mercantil para crear vivienda al gusto de este régimen que todo se les cae, que todo se les derrumba y ahí está la muestra de las obras faraónicas".

Acusó que desde el Gobierno federal se ha debilitado a las policías municipales y se les debe generar herramientas para evitar que haya problemas con los oficiales, puso de ejemplo a los dos elementos de la Policía de Zapopan que fueron vinculados a proceso el fin de semana debido a la desaparición forzada de un hombre ocurrida en el año 2019.

Finalmente, Laura Haro consideró que la elección judicial del próximo 1 de junio, será un "cochinero".

Te puede interesar: Derecho se mantiene como una de las carreras más buscadas en la UdeG

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB