Otorgan a Jaime Enrique Michel el reconocimiento Jaliscienses que Inspiran

El empresario Jaime Enrique Michel Velasco, director de Mazapán de la Rosa, recibió esta mañana el reconocimiento Jaliscienses que Inspiran, creado por el Comité Estatal del PRI Jalisco.

“Realmente me encanta que un partido político me vea como cualquier civil, me interesa mucho el bienestar de toda la sociedad y aquí en Tlajomulco hemos tenido que ver en que el pueblo sea un pueblo en paz”, dijo en entrevista Jaime Enrique Michel Velasco.

El empresario destacó este reconocimiento que el PRI creo para enaltecer a los jaliscienses ejemplares.

“A mí me da mucho gusto porque quiere decir que por mis acciones me están reconociendo y eso me emociona mucho. A mí me emocionó mucho que la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal me haya propuesto”, dijo.

Jaime Enrique Michel Velasco fue presidente municipal de Tlajomulco por el PRI en el periodo 1986-1988.

“Quien me apoyó fue el sector obrero, a un patrón lo apoya y eso me emociona mucho y me obligó a ser mejor”, recordó.

El director de Mazapán de la Rosa, recibió el reconocimiento Jaliscienses que Inspiran. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Laura Haro Ramírez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, destacó que el principal propósito de este reconocimiento es reconocer a las y los jaliscienses destacados.

“Es reconocer a las y los jaliscienses que todos los días trabajan desde muy temprano para construir un mejor Jalisco, un mejor entorno y que no necesariamente tiene que ver con que las acciones diarias nos lleven a mostrarle a la sociedad y todas las personas que somos más los buenos, que somos más quienes queremos vivir en un estado en paz”, sostuvo.

Destacó que Jaime Enrique Michel Velasco y su familia han logrado generar bienestar en las familias jaliscienses con la creación de manera directa de más de 7 mil 500 empleos gracias a la empresas Mazapán de la Rosa, líder en el sector dulcero en América Latina y reconocida por sus buenas prácticas.

“Nos da mucho gusto que sea jalisciense, que sea orgullosamente de un compañero de hace muchos años de nuestro partido y hoy el priismo jalisciense le reconoce a él y su familia el gran legado y aporte de la empresa”, dijo la también diputada federal.

La entrega del reconocimiento se realizó en Tlajomulco de Zúñiga a donde asistieron representantes del partido e invitados especiales.

