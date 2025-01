Operadores del Peribús y Macrobús se manifiestan por faltas a sus condiciones laborales

Este jueves operadores del sistema Peribús y del Macrobús se reunieron en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para manifestar sus inconformidades ante lo que han considerado como faltas a sus condiciones laborales, ante ausencias por parte de las empresas transportistas y del gobierno del Estado.

Así lo explicó el secretario del sindicato de estos transportistas, Ricardo Aguayo, quien dijo, ante la falta de un salario digno se ha tenido un déficit de conductores que les han llevado a doblar o triplicar turnos.

“La gente se ha ido migrando a otros empleos diferente, a ser choferes de plataforma, a ser repartidores en motitos; se van a las fábricas, a paqueterías, porque el salario que tenemos prácticamente ya no es rentable. Cuando empezamos hace 15 años con el sistema BRT (Macrobús), el salario de los trabajadores del volante era de tres veces el salario mínimo. Ahorita es mucho menos. Las cosas suben de precio, pero no nos suben los salarios. Todo esto ya nos rebasó desde hace buen rato”, expresó el secretario de la CTM.

El déficit de conductores en Peribús, Macrobús y alimentadoras, dijo, se acerca a las 140 plazas. Añadió que es falso que solo falten 500 choferes, como dijo en días pasados Diego Monraz, y sostuvo que son más de mil 500 en todo el sistema del transporte público masivo, como ya adelantaba este medio de comunicación en noviembre pasado.

Ricardo Aguayo señaló, la falla principal se encuentra en que, por una parte, las empresas transportistas aseguran que no hay recursos suficientes porque el costo del pasaje del transporte público no es rentable, pese a los más de 500 millones de pesos que les entrega el Gobierno del Estado en subsidios. Por otra parte, aseveró, el gobierno no ha querido atender la problemática gestionando las estrategias necesarias para que las condiciones laborales de la Ruta-Empresa se cumplan.

Explicó, en ocasiones los transportistas deben aguantar una vuelta completa a hacer sus necesidades fisiológicas, pues en la mayoría de las estaciones no sirven los baños que se dispusieron para este fin y para uso de las personas usuarias, llegando incluso a tener que hacer en baldes que llevan en las unidades.

Todo ello, dijo, debe ser resuelto a través de una estrategia que permita un salario digno para los conductores, haciendo valer los derechos laborales y obligaciones de ley y de las bases de la Ruta-Empresa, pues de no ser así, se irá agravando el problema repitiéndose en el resto de las rutas del transporte público.

Al respecto el secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, recibió a las y los transportistas para escuchar sus inquietudes “a fin de promover el diálogo conciliatorio para facilitar la resolución de este conflicto”, comprometiéndose a analizar sus perspectivas y posibles soluciones. “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos, para garantizar el bienestar laboral y fortalecer la armonía en el sector”, expresó Barbosa.

Aunque ya fue consultada por este medio de comunicación, hasta el momento la Secretaría de Transportes no ha emitido un posicionamiento al respecto de este tema.

