Olvidan transparentar los avances en alerta contra violencia de género

Aunque Jalisco cuenta con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un conjunto de medidas y acciones emergentes para enfrentar y erradicar la violencia, este año dejó de actualizar los avances. La plataforma, publicada en la página de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, muestra 40 indicadores, de los cuales 24 fueron actualizados por última vez en enero de 2023 y 12 en 2022. Y cuatro quedaron pendientes.

Entre los indicadores contemplados resaltan las mujeres víctimas de violencia atendidas por razones de género y canalizadas para otorgamiento de orden o medidas de protección. Por ejemplo, tan sólo en enero de este año se emitieron cuatro mil 239 medidas de protección emitidas por violencia por razón de género, pero solamente mil 490 fueron notificadas efectiva y personalmente a la persona agresora en ese mismo periodo.

Otros indicadores que se miden relacionados con la alerta son los casos atendidos en el sector salud por violencia familiar o sexual que se notifican al Ministerio Público de Fiscalía, el porcentaje de sentencias por el delito de feminicidio en relación a los casos vinculados a proceso o peritajes en servicios forenses con perspectiva de género.

Además, desde 2020 se dejaron de emitir los informes relacionados con el seguimiento a la implementación de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para Jalisco.

Abandonan el plan estratégico

La Secretaría de la Igualdad Sustantiva tiene publicado en su página el Plan Estratégico de Seguimiento que responde a la Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Jalisco emitida el 20 de noviembre de 2018 y notificada al Gobierno de Jalisco en diciembre del mismo año.

El primer objetivo es garantizar que todos los servicios forenses actúen con debida diligencia y con perspectiva de género. El segundo es garantizar la atención, otorgamiento y seguimiento de órdenes de protección a mujeres en situación de violencia. El tercero es garantizar la correcta aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 y del Programa ILE (Irrupción Legal del Embarazo), además de alimentar el banco estatal de casos de violencia contra las mujeres.

El cuarto objetivo es mejorar la debida diligencia en los delitos por razón de género, principalmente feminicidios, violencia sexual, trata y violencia familiar. El quinto objetivo es fortalecer el marco normativo y la operatividad del Protocolo Alba, y el sexto, la coordinación con los municipios. Según la descripción, este proyecto es producto del trabajo colegiado del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y se compone de siete objetivos, siete Líneas Estratégicas, 88 acciones y están involucradas más de 40 áreas del Ejecutivo Estatal y los 125 Gobiernos municipales.

Sin embargo, en la plataforma de datos solamente se transparenta hasta el objetivo seis, y desde enero de este año no se actualizan los indicadores. “En la intención de diseñar una plataforma unificada para el registro único de atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia; sin embargo, se insta al Estado a que realice acciones encaminadas al cumplimiento de dicha medida, toda vez que hasta el momento solo se menciona la intención de cumplirla, pero no se brindan elementos para considerar que existe un avance eficaz”, se detectó al inicio de la actual administración. En relación con el registro y sistematización de la información sobre la violencia ejercida en contra de las mujeres, detectaron que no eran coincidentes los datos respecto del número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

La SISEMH, que impulsa el programa Puntos Púrpura, respondió a través de la Dirección de Prevención de las Violencias que informar el progreso del mismo no es parte de su labor.

TELÓN DE FONDO

Evaden informar de “Puntos Púrpura”

La estrategia “Puntos Púrpura” contempla la instalación de módulos de seguridad o tótem en 27 espacios de la ciudad, de los cuales 20 están en Guadalajara y siete en Tlajomulco.

Sobre resultados en relación en general, además de uso, reportes y detenciones, se le pidió por Transparencia la información a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco (Escudo Urbano C5), sin embargo, ambos se “echaron la bolita” respecto a la atribución de la información.

La SISEMH, que impulsa el programa, respondió a través de la Dirección de Prevención de las Violencias que eso no estaba dentro de sus atribuciones. “Es competencia del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad y la Comisaría de Policía de Guadalajara la videovigilancia de los Puntos de Monitoreo Inteligente (PIM), así como la recepción de los reportes de emergencia por el botón de pánico físico”.

ONU

Invita a todos a ser activistas

Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado, 25 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que este año mantendrá la campaña ¡Únete!, en la que promueve prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género”.