'Nunca seré gobernador de Jalisco', dijo Ricardo Villanueva

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que no será Gobernador de Jalisco. "Les prometo, para todas las especulaciones y lo diré también pasado mañana que nunca seré Gobernador de Jalisco, pero es posible que sea director del SEMS", aseguró durante el Sexto Informe de César Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

Aclaró que por el bien de la universidad es necesario evitar especulaciones sobre su destino político. El todavía rector explicó que se dedicará a atender la tarea que le encomendó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Fue la única política de este país que no nos dio la espalda cuando todo mundo no las dio y por eso voy con ella, es por agradecimiento, no voy porque este buscando un proyecto político, con ella me retiraré de ese proyecto y espero que me reciban nuevamente en la Universidad y si es como director del SEMS que me vayan poniendo en las ternas", dijo.

El todavía rector agradeció al SEMS por el apoyo brindado durante los momentos más difíciles.

"Eran mi rescate, cuando se puso la cosa fea, cuando nos acosaron, cuando iban a mi casa a marchar y todas esas cosas que vivimos la solución fue ir a una prepa, con eso se resolvía, agarrábamos fuerzas y retomamos el camino de la lucha".

Finalmente agradeció a cada rector, cada director, cada coordinador de módulo, cada maestro, cada intendente por todos los momentos que le regalaron durante los momentos más complejos. Ricardo Villanueva asumirá el cargo de subsecretario de Educación Superior a partir del 1 de abril, fecha en que deja de ser el rector general de la UdeG.

EE