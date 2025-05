Noroña pide unidad a Morena y aliados en Jalisco

El senador de la República, Gerardo Fernández Noroña, llamó a la unidad a Morena y aliados en Jalisco, al señalar que todos los partidos que conforman a la Cuarta Transformación deben ir en de la mano en decisiones como las que se toman en el Congreso de Jalisco.

De visita en Jalisco para promover la participación de la ciudadanía en la elección judicial del próximo 1 de junio, el legislador llamó a que Morena y aliados sigan unidos pese a que ha habido diferencias entre legisladores de Morena, PT, Partido Verde, Hagamos o Futuro en algunas decisiones del Congreso del Estado.

"En el Congreso local, nuestro movimiento no puede estar votando dividido. Es decir: Morena, PT, Verde deben ir una sola línea, un solo compromiso con el pueblo de México y la unidad es fundamental, la unidad del movimiento, la unidad del pueblo, la unidad de los partidos del movimiento. Por más fricciones, diferencias que haya, la unidad lo es todo".

Ante señalamientos contra legisladores e integrantes de Morena en Jalisco, Fernández Noroña dejó en claro que se respeta la decisión de cada persona dentro de Morena, pero siempre que se priorice la unidad en el Congreso.

"El que haya expresiones críticas no quiere decir que no haya unidad. Somos un movimiento de hombres y mujeres libres y la expresión de cada quien se respeta de manera absoluta. Es mi derecho de hacer esa crítica y eso no vulnera la unidad. Lo que vulnera la unidad son los votos en el Congreso".

Y aseguró que Morena y aliados van a gobernar Jalisco, dejando en claro que Movimiento Ciudadano dejará el poder en las siguientes elecciones.

Por otra parte, el senador resaltó la organización de la elección judicial, al calificarla como una elección "inédita, histórica y única" en el mundo, por lo que llama a la población a participar en ella.

