No seremos serviles del gobernador electo: Juan Pablo Colín

El Partido Acción Nacional (PAN) será una oposición responsable que sí pueda trabajar con el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, pero sin ser serviles del mandatario, aseguró el del blanquiazul, Juan Pablo Colín.

En entrevista, el dirigente dejó en claro que apoyarán los proyectos del gobernador electo que sean para el beneficio de los jaliscienses, pero no serán sus empleados. “Sí podemos colaborar con el Gobierno aunque no sea de nuestro partido político, pero sí tenemos algo muy claro, tuvimos una votación que nos representa y que nosotros representamos y esa voluntad implicó que no iban a votar por Movimiento Ciudadano entonces vamos a hacer lo posible por darles esa representación a los jaliscienses”, afirmó.

Juan Pablo Colín destacó los logros que obtuvo el Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral del 2 de junio.

Destacó que se ganaron cuatro diputaciones federales por mayoría relativa que fueron los distritos 8, 10, 15 y el 3. “Estamos peleando todavía el distrito 2 y lo estamos impugnando ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque creemos que obtuvimos el triunfo, entonces probablemente lleguemos a cinco más dos diputaciones plurinominales y entonces serían siete diputaciones federales”, detalló.

En el caso del proceso local el PAN obtuvo la victoria en dos distritos por mayoría relativa que son el distrito 2 y 3 y también obtuvieron tres diputados por la vía plurinominal.

Juan Pablo Colín destacó el triunfo en el distrito 8 que después de años regresará a ser un bastión del panismo de Jalisco.

En cuanto a presidencias municipales el PAN gobernará 16 municipios y dos que gobernarán con los partidos coaligados.

En otro tema comentó que esta semana se reunieron con la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Nos pidieron un espacio en el partido y así fue, es bien recibido y lo agradecemos que estuviera presente una excandidata difícilmente una excandidato había regresado lo cual agradecemos mucho. El tono de la plática fue prácticamente en los resultados y el futuro que se vislumbra para el país”, comentó.

Agregó que con este tipo de reuniones lo que se busca es agradecer al panismo que la apoyo durante el proceso electoral.

EE