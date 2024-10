No hay cambios o descarte de funcionarios hasta no terminar reuniones con colectivos de búsqueda: Lemus Navarro

Luego de que ayer martes se diera la primera de las reuniones con algunos de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que por ahora no se descartará, ni dejar a algún funcionario relacionado con la problemática en el puesto, ni prever cambios.

Aseveró que para ello primero se escuchará a todos los colectivos en busca de sus seres queridos, tanto por la comisión creada para este fin, como la que posteriormente se hará contando con su presencia.

“Necesitamos escuchar a quienes hacen falta. Entonces, no tomemos todavía determinaciones en torno a la continuidad o no de ciertos funcionarios públicos hasta que no escuchemos la voz de todos los colectivos . Tengamos un poquito de paciencia, un poquito de calma, porque es muy importante escuchar la opinión que tienen todos los colectivos, todos los familiares víctimas de desaparición y bueno, junto con todos vamos a ir tomando las decisiones”, aseveró el mandatario electo.

Indicó, son alrededor de 25 los colectivos que en Jalisco realizan labores de búsqueda, por lo que se tomó la decisión de que las reuniones se hicieran en dos partes “para poder abordar los temas con mayor cercanía y profundidad”, por lo que a la próxima reunión, que se llevará a cabo la semana próxima, se convocará a quienes no estuvieron presentes, como fue el caso, por ejemplo, de Luz de Esperanza. En una tercera reunión, prevista en entre dos a tres semanas, estará entonces presente Lemus Navarro, teniendo ya puntos prioritarios para abordar.

Entre ellos se encuentran, precisamente, la designación de personas funcionarias para cargos específicos en materia de búsqueda e identificación de personas según sus perfiles y según opinen los colectivos, como la titularidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición.

“Se les están pidiendo también propuestas de enriquecimiento de la propuesta que se presentó sobre la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqued a, qué más aprecian que debe de enriquecerse, a través de una nueva propuesta que va a ir al Congreso de Jalisco, presentada por el Ejecutivo Estatal, que recoja algunas otras inquietudes de los colectivos”, aseveró el mandatario electo.

Quien adelantó, no continuará en el cargo, sería el actual fiscal general, Luis Joaquín Méndez quien, según manifestó Lemus Navarro, le pidió no continuar por cuestiones personales.

“Se encuentra muy cansado, estos puestos son de mucho desgaste, le agradezco al Fiscal Luis Joaquín Méndez su trabajo , y él mismo me ha pedido que podamos buscar un perfil distinto porque él ya no estaba en condiciones, sobretodo por el desgaste”, finalizó Lemus Navarro.

YC