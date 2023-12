Niñas y niños, principales patinadores sobre hielo en el Parque Luis Quintanar

Personas de todas las edades, pero principalmente niñas y niños menores de 10 años, fueron las que acudieron la tarde de este sábado a la inauguración de la pista de hielo en el Parque Luis Quintanar, ubicado en los límites de Guadalajara y Tonalá.

Niñas y niños fueron los principales asistentes y que acudieron para probar su calidad con los patines en el hielo: entre ellos, están Noé y Pancho, quienes asistieron acompañados de Luis. Los tres niños acudieron nuevamente, por tercer año, para patinar sobre la pista de hielo y mejorar su práctica como patinadores.

“Yo sí, más o menos. Como sé patinar con patines normales, pues es más o menos lo mismo".

-¿Te caes?

- A veces, pero, pues, ni modo. (He venido) como dos veces”, contó para este medio Noé, el mayor.

-“Sí, más o menos. He venido como dos veces. Sé patinar más o menos. Me caigo a veces (risas)”, dijo Pancho.

-“¿Quién sabe patinar mejor de los dos?

- Yo”, respondió Noé, orgulloso de su talento con los patines.

Luis también presumió de las veces que ha patinado en la pista de hielo.

-“Más o menos. He patinado aquí como dos (veces). No, pues sí me caigo, pero acá le agarro más o menos. (Me he caído) como cinco veces”.

Con más dificultades estuvo la señora Guadalupe, quien estuvo a punto de caerse y con miedo, pero con el gusto de patinar sobre hielo por primera vez.

-“Yo ni le sé, nomás por andar aquí. Es la primera vez. Con miedo de caerme”.

Como parte de las atracciones del Festival de Invierno Ilusionante, la pista de hielo instalada en el parque, también conocido como Parque de la Solidaridad, funcionará desde las 12:00 hasta las 19:00 horas hasta el próximo 6 de enero.

