Navidad 2022: Tapatíos piden mantener así el Centro Histórico

El Centro Histórico de Guadalajara se llenó de vida. Miles de personas, entre turistas y locales, decidieron tomarse el fin de semana para conocer las atracciones navideñas con motivo del Festival de Invierno Ilusionante 2022. Ante los decorados, los encendidos y la constante presencia de elementos de seguridad, la ciudadanía solicitó que todo el año se mantenga el corazón de la ciudad con la lógica de esta temporada.

Entre los tumultos de gente formada para poder tomarse una foto en alguno de los atractivos turísticos, este medio de comunicación cuestionó a los visitantes acerca de aquello que le falta al primer cuadro de la ciudad para encontrarse siempre al tope de afluencia, la respuesta en común fue seguridad y limpieza.

A la señora, Graciela Castellanos, ama de casa y abuela primeriza, las actividades y atractivos de temporada le regresaron las ganas de recorrer las calles del Centro Histórico, aseguró que las luces y las atracciones le dieron una nueva vida a este espacio, pero reconoció que fuera del primer cuadro las cosas cambian.

"Hace ratos nos andabamos dando la vuelta y yo vi que había mucha seguridad, policías y no da tranquilidad aunque seguimos cuidando mucho nuestras bolsas, por aquello que todos sabemos, aunque si bajas más de esta zona las cosas ya no se ven igual, muy solo, sin luces, y además creo que mucho de lo que falta son baños públicos y mantener la limpieza en todos los espacios", comentó.

En este sentido concordaron Ana y Pedro González, una pareja de recién casados, quienes señalaron que de manera cotidiana evitan el centro de la ciudad debido a que frecuentemente se encuentra sucio o con malos olores, mientras que sus visitas son obligadas en el caso de tener que adquirir alguna mercancía del lugar.

Refirieron que con los adornos de temporada y la constante limpieza de los espacios se le dio una imagen renovada al Centro Histórico de Guadalajara, misma que les gustaría se quedase siempre y cuando las autoridades le den el mantenimiento correspondiente.

Por su parte, la señora Lucía Gutierréz, agregó que el motivo por el que evita a toda costa acudir al centro de la ciudad es debido a la gran cantidad de obras que se realizan de manera habitual, mientras que la inseguridad por robos de carteristas y atracos en zonas menos vigiladas le causan temor.

"A mi la verdad no me llama la atención venir para acá casi nunca, pero me parece muy bonito lo que hicieron, es algo recreativo, nos da la oportunidad de venir a distraernos en familia, ojalá así como ahorita estuviera todo el año, así si dan ganas de venir", finalizó.