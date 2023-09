Tras rendir su segundo Informe de Gobierno como presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro destacó que su principal legado en la capital de Jalisco es la recuperación de espacios públicos.

Afirmó que durante su gestión se ha entregado al menos una veintena de grandes proyectos. El principal es la ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde.

“Se incluye la Plaza Luis Barragán, que hicimos en pleno Centro Histórico, con la continuación del Paseo Alcalde: a mí me entregaron 2.5 kilómetros, pero lo voy a entregar con más de 5”.

En total, para la ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde se han destinado 182 millones de pesos (MDP).

Además, se aportaron 40 MDP más para la edificación de la Plaza Luis Barragán, con todo y la escultura “El Palomar”. También la intervención del polígono denominado “Estrella de la Muerte”.

Lemus Navarro resaltó la edificación de tres Centros Comunitarios, conocidos como Colmenas, con una inversión de casi 90 MDP, en las colonias Rancho Nuevo, Oblatos y Balcones del Cuatro. Aunque en noviembre se espera la conclusión y entrega de otra en la zona de San Juan de Dios.

El parque lineal Demóstenes, en Lomas de San Eugenio, tuvo una inversión inicial de 37 MDP en su primera etapa; la segunda consta de inyectar 22 MDP. Remarcó el Parque Lineal de Avenida Patria, en el tramo entre Américas y Acueducto, paralelo al parque lineal de Zapopan, con una bolsa de 49 MDP.

En la rehabilitación de la plaza Agustín Rivera, frente a la Preparatoria 1, se destinaron 8 MDP, mientras en el Jardín de San José de Analco, 3 MDP.

El primer edil acentuó la renovación integral de la Unidad Deportiva “Juan de Dios Robledo”, en La Federacha, y de la Unidad Deportiva Isla Raza, además de la restauración de escultura “El Pájaro de Fuego”.

Pablo Lemus pide unidad en MC y destaca el respaldo del gobernador

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, acentuó el respaldo que le brindó el gobernador de Jalisco durante la presentación de su segundo Informe de Gobierno. Destacó también la participación de diferentes sectores de la sociedad tanto políticos como sociales, es decir, hay unidad en torno al trabajo por Jalisco.

En entrevista con El Informador el presidente municipal tapatío destacó que sigue trabajando por la candidatura al Gobierno del Estado y que no lo dará por hecho hasta que se consolide.

Por lo pronto se queda con el respaldo de la sociedad en general para seguir trabajando en beneficio de los jaliscienses.



- Después del informe, ¿políticamente qué cambió para Pablo Lemus?

- Se lanzó un mensaje de unidad porque vimos 88 presidentes municipales de Jalisco presentes en mi informe, de todos los partidos políticos. Vinieron todos los de MC, más presidentas y presidentes municipales de otras fuerzas políticas. Vimos cómo hubo amplio respaldo de MC de Jalisco con la presencia de los actores políticos más importantes desde el gobernador de Jalisco, Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo, nuestros diputados locales, diputados federales, el gobernador Samuel García, Luis Donaldo Colosio, es decir, el emecismo vino a arropar; pero por otra parte, fundamental que, con todo respeto lo digo para otros informes: en mi informe hubo un respaldo social que eso no hubo en otros informes.

¿Qué cambió? Que es el mensaje de la unidad, arropado por el partido, pero arropado por la sociedad de Jalisco para defender a nuestro Estado. Esto cambió y me cambió a mí internamente, yo mismo durante todo el informe se me puso la piel chinita de ver personalidades de distintos ámbitos apoyando, gritando, arengas a favor y demás.

Ya hemos visto cómo han hecho gobiernos que destrozan estados que anteriormente eran prósperos. ¿Qué me dicen del Gobierno de Morelos o del Gobierno de Colima, de Nayarit? Imagínense que esos gobiernos llegaran a Jalisco a destrozar el futuro y la prosperidad de este Estado. Nos tenemos que unir, por eso fue tan importante el informe, porque fue una gran convocatoria social para unirnos a fin de evitar que aquí vaya a entrar un Gobierno de Morena. No era el emecismo, era el emecismo más toda la sociedad en general cerrando filas por Jalisco.

- Faltaron pocos o nadie. ¿Pablo Lemus tiene amarrada la candidatura o qué falta?

- Mi abuelo fue el que hizo Casas Lemus y mi abuelo era el de las casas. Mi abuelo vendía y administraba y mi abuela era la que administraba los billetes y la caja, ella estaba en la caja ahí sentada, todos los días cobrando. Un día me dijo porque, mi primera chamba fue como bodeguero y la segunda ya fue como vendedor de discos y mi abuela me decía “tú nunca des por hecho una venta hasta que no suene la caja registradora”. Yo no doy por hecho ninguna candidatura hasta que no tenga la nominación formal. Creo que se han dado grandes avances, y que podemos construir un proyecto de unidad y colectivo porque, para ganar la gubernatura necesito de Clemente, de Esquer, de Vero, de Chava, del gobernador, por eso necesito de un proyecto colectivo.

- ¿Cómo lo van a presentar al gobernador? ¿Los mismos cinco van a hacer la estrategia y se la presentan al gobernador o cómo sería?

- El gobernador nos está ayudando en la construcción de ese acuerdo, el gobernador está liderando ese proceso, el líder es el gobernador.



- ¿Hasta el 29 de septiembre?

- Yo espero que sí.



- ¿Con qué se queda del mensaje del gobernador en su informe?

- Un mensaje de respaldo.

- ¿Y de las otras cuatro “corcholatas”?

- Están en muy buena actitud, seguimos dialogando y tengo amistad y respeto por ellos.



- ¿Qué no cedería Pablo Lemus en esas mesas de negociación?

- Mi dignidad y la gobernabilidad del próximo sexenio… lo que debo generar son equilibrios, no me puedo comer todo el pastel, ni puedo ni quiero. Yo voy a actuar con mucha mesura para lograr un equilibrio entre los distintos grupos políticos de Movimiento Ciudadano para que todas y todos estén representados.



- Si se confirma su candidatura por MC, ¿qué es lo primero que haría?

- Llamar a una unidad interna, a que todos cerremos filas, a dar la certeza de que en este proyecto tan grande, todos y todas caben porque el Gobierno de Jalisco es grandísimo, eso es lo primero que voy a hacer.

Invita a actores políticos a mantenerse unidos rumbo a los comicios de 2024. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Logros

Algunas de las grandes obras de la actual administración

Ampliación Paseo Alcalde: 182 millones de pesos de inversión.

Edificación Plaza Luis Barragán y escultura “El Palomar”: 40 millones de pesos de inversión.

Centro comunitario o colmena Rancho Nuevo con una inversión de 9 millones de pesos.

Colmena en Oblatos, con inversión de 20 millones de pesos.

Colmena en Colonia Balcones del Cuatro con una inversión de 60 millones de pesos.

Intervención polígono “Estrella de la Muerte”: 78 millones de pesos de inversión.

Parque lineal Demóstenes: inversión 37 millones de pesos.

Parque Lineal avenida Patria: 49 millones de pesos.

Rehabilitación plaza Agustín Rivera: inversión 8 millones de pesos.

Renovación Jardín de San José de Analco: 3 millones de pesos.

Renovación integral Unidad Deportiva 33 “Juan de Dios Robledo”: 32 millones de pesos.

Unidad Deportiva Isla Raza: 38 millones de pesos.

Restauración de escultura “El Pájaro de Fuego”: 8 millones de pesos de inversión.

Centro de Autismo de Guadalajara: inversión 48 millones de pesos.

Renovación Centro Cultural Santa Cecilia: 26 millones de pesos.

Centro Deportivo de Artes Marciales (CEMAM): inversión estimada de 80 millones de pesos.

Reconstrucción Puente La Normal: inversión de 14 millones de pesos.

Inauguración Corredor Integral Javier Mina, con ciclovía incluida: 83 millones de pesos.

Remodelación Glorieta Monraz: 65 millones de pesos de inversión.

Remodelación Plaza Guadalajara: inversión estimada: 38 millones de pesos.

CT