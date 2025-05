Sandra Gómez recibió la atención de los Guardianes Viales la semana pasada. Su auto se descompuso del radiador y se quedó varada en la Avenida Tabachines, cerca del Periférico. “Llegó una camioneta con dos agentes y se portaron súper bien. Hicieron el auto a un lado para no obstruir la calle y me esperaron hasta que llegó un mecánico para revisarlo. No sólo evitaron un caos vial en la zona, sino que me sentí segura por tener el apoyo. Hace falta más presencia de estos servidores públicos en la metrópoli”.

A un mes de la entrada en funciones, los Guardianes Viales de Zapopan se han expandido para agilizar la circulación vehicular en las calles más congestionadas del municipio. Comenzaron en 21 cruceros y ahora tienen presencia en 54. Los agentes también prestan apoyo a los peatones.

Mercedes Paloma Cruz Vázquez, directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, precisó que aumentaron la capacidad operativa para alternar los cruceros que requieren más atención. “Se hizo este análisis en 54 cruceros, considerando la siniestralidad, el flujo, el volumen vehicular y distintos factores. Arrancamos en 21 puntos y se van asignando distintas zonas cada día, como esas 54 que tenemos analizadas de acuerdo con los incidentes registrados”.

Los Guardianes tienen presencia en cruceros de Periférico, Juan Gil Preciado, Federalismo, Aviación, Santa Margarita, Nicolás Copérnico, Mariano Otero, Carretera a Saltillo o Carretera a Colotlán. Y se han expandido a las calles aledañas para complementar la atención.

“Me chocó un auto en Américas, cerca de Los Arcos de Zapopan, y llegó una camioneta con dos agentes viales. Fueron muy amables y agilizaron el tránsito hasta que llegaron las grúas y se llevaron los autos. Es un buen programa”, comentó Alexa Jiménez, quien sufrió un percance la semana pasada.

Actualmente, 200 agentes conforman este escuadrón. Su objetivo es brindar auxilio en choques, asistencia por vehículos averiados, arrastre de automotores, ayuda en cambio de neumáticos, retiro de objetos en la vía pública, atención a la ciudadanía y en las rodadas ciclistas, así como apoyo para canalizar reportes a otras dependencias. Operan de lunes a viernes de las 6:00 a las 21:00 horas. Son un apoyo para la Policía Vial del Estado, aunque sin la portación de armas de fuego. Y no multan.

La funcionaria acentúa la mejora de la circulación en cruceros del Periférico, Santa Margarita, Mariano Otero, Acueducto y Juan Gil Preciado, entre otros puntos, donde hay menos tráfico. “Hay un mejoramiento en la generación del orden en la vía, no estamos hablando de velocidad, sino de orden en los flujos y seguridad vial”.

Yeriel Salcedo, académico del ITESO y especialista en movilidad, considera que la iniciativa es buena porque ayuda a reducir el congestionamiento vial, pero sugiere que se debe extender en la metrópoli y enfocarse no sólo en la movilidad motorizada, sino en el peatón, los ciclistas y en el transporte público. “Hace más fluida la movilidad motorizada, pero sigue siendo una iniciativa de una sola parte de la ciudad. Por eso se debe extender, no debe quedarse en un solo municipio”. Es una propuesta para la Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por el gobernador y los alcaldes y las presidentas municipales.

Este medio documentó que en zonas como Servidor Público y Acueducto mejoró la circulación con los Guardianes. Los conductores y peatones agradecen el programa.

“Se ven más estos agentes que la Policía Vial. Deberían incrementar la presencia”, pidió Alejandro Barba.

Apuestan por escuadrón vial para agilizar la circulación en las calles

Desde el año anterior, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, anunció la puesta en marcha del escuadrón Guardianes Viales, con el objetivo de hacer frente al tráfico en calles y avenidas del municipio.

La idea surgió ante la ausencia de la Policía vial durante la pasada administración. Al respecto, el alcalde zapopano criticó a la corporación estatal durante una sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, lo que le valió un desencuentro con el ex gobernador del Estado.

“Yo no veo que exista la Policía Vial. Recuerdo a la Policía Vial como una autoridad que siempre estaba en cruceros conflictivos. Muchas veces había mayor presencia de la Policía Vial que las Policías metropolitanas y ahora para mí, está desaparecida totalmente. No sé cuál haya sido la política del gobierno estatal, habría que hacer una reestructura porque no se ven por ningún lado”, indicó en marzo de 2022.

Incluso en octubre de 2022, ante la inoperancia de la Policía Vial, los policías zapopanos salieron al quite y aplicaron una estrategia para mejorar la circulación en los cruceros más caóticos.

Este medio documentó en múltiples ocasiones la falta de tránsitos en la ciudad durante la administración anterior, sobre todo, en momentos en los que hay congestionamientos en las arterias principales. Tampoco había presencia para castigar las constantes infracciones que se cometen, como las que ocurren en los carriles exclusivos del Macrobús, Peribús y el Bus-Bici.

Los oficiales zapopanos se desplegaron en intersecciones como la Carretera a Colotlán y Valle de los Molinos, Base Aérea y Tesistán, Acueducto (entre Periférico y Patria) y en la zona del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), por citar algunos sitios donde hubo presencia.

Así surgió el programa Guardianes Viales, implementado por el Gobierno de Zapopan. Dicho programa es una estrategia que busca mejorar la movilidad urbana y fortalecer la convivencia entre automovilistas, peatones y ciclistas.

“Los Guardianes Viales nos ayudan a proteger toda esta parte. A partir de eso, dividimos en dos tiempos los cruceros más seguros a las horas pico: uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues muy agradecida desde un principio, porque es en el momento donde más tráfico hay. Y si ven que hay una fluidez vial, es totalmente una respuesta de agradecimiento”, compartió Juárez Limón, coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad.

La estrategia opera con base en el monitoreo del C5 Zapopan, lo que permite identificar los puntos de mayor conflicto vial y actuar de manera oportuna. Los elementos operan de forma itinerante en 21 cruces priorizados del municipio. Gracias a este sistema de monitoreo, Guardianes Viales también han atendido emergencias diversas, desde choques, vehículos averiados y llantas ponchadas, hasta reportes de incendios

Juárez Limón destacó que esta es la primera estrategia de su tipo desarrollada a nivel municipal, y ya se han iniciado conversaciones con el Gobierno de Jalisco y otros municipios para replicarla y fortalecerla.

Van contra los atorones en la zona metropolitana

Durante la administración estatal anterior, los atorones viales crecieron en la ciudad y redujeron la velocidad de traslado en la ZMG: si bien en 2018 la velocidad promedio en la capital jalisciense era de 23.5 kilómetros por hora, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) reconoció que la cifra bajó a 22 kilómetros por hora.

La administración estatal anterior hizo distintos esfuerzos para que hubiera un mayor flujo de circulación y menos congestionamiento vial, por ejemplo, la Secretaría de Transporte (Setran) del Gobierno de Jalisco anunció la colocación de semáforos inteligentes en vías como López Mateos, pero usuarios de las redes sociales que fueron consultados por esta casa editorial señalaron que no funcionó para mejorar sus recorridos.

El escuadrón “Ocelotes” fue otra medida que se puso en marcha en López Mateos: estos elementos de la Policía Vial fueron desplegados en algunos cruces de dicha vialidad y estarían ayudando a liberar el tráfico ante choques o descomposturas de autos, algo que ocurre de forma recurrente.

En avenidas como Enrique Díaz de León y Federalismo, los automotores mejoraron su circulación gracias a la correcta sincronización de los semáforos, así como a la constante presencia de agentes de tránsito.

Incluso, en el caso de la avenida Hidalgo, la velocidad de traslado se redujo de 26 a 16 minutos en promedio tras la implementación del carril BusBici, informó la Dirección de Movilidad del ayuntamiento de Guadalajara.

Una opción para dejar el auto

El Gobierno de Jalisco apuesta por la ampliación del transporte masivo para reducir el uso del automóvil en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

El sistema de transporte que más usuarios traslada al día es el Peribús: con un promedio de 325 mil usuarios. Tiene 45 estaciones y se sigue ampliando: en noviembre pasado se entregaron tres nuevas terminales como parte de su crecimiento hacia Tonalá.

El Macrobús de la Calzada Independencia cumplió 16 años de operaciones en marzo pasado y a diario, traslada a más de 150 mil pasajeros por toda la Calzada Independencia y en Gobernador Curiel hasta la zona de Miravalle.

Las líneas del tren ligero continúan trasladando a más de 100 mil pasajeros, en el caso de la línea 3, que va desde los Arcos de Zapopan hasta la Nueva Central Camionera, es la que más pasajeros transporta con más de 132 mil personas diarias.

Se está ampliando el tren ligero con la futura puesta en marcha de la línea 4, la cual espera trasladar a más de 116 mil personas diariamente desde el Centro de Tlajomulco hasta los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque. El sistema contará con 9 estaciones.

Y en marzo pasado, el Gobierno de Jalisco inició los trabajos de rehabilitación de la Carretera a Chapala, desde el tramo que está a la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el Periférico Sur, abarcando a los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

El objetivo es renovarla para comenzar con la construcción de la línea 5, que permitiría trasladar a miles de usuarios desde Tlajomulco y El Salto hasta municipios como Guadalajara.

CT