La Policía Vial de Jalisco ha intensificado los operativos de vigilancia desde el inicio de la actual administración, en coordinación con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Las acciones se dirigen especialmente a los motociclistas que circulan sin la documentación obligatoria, como placas, póliza de seguro, tarjeta de circulación o que no portan el casco protector.

Las sanciones para quienes incurren en estas faltas se han endurecido: además de la multa correspondiente, los agentes pueden retirar la motocicleta y enviarla al corralón.

Este fue el caso de Christian, detenido la semana pasada por elementos de la Policía Vial por llevar a un pasajero sin casco. “El oficial me dijo que se llevarían mi moto al corralón porque mi amigo no llevaba el casco. No pensé que fuera para tanto, creía que sólo sería una multa”.

El comisario Jorge Arizpe informó que del 1 de enero al 15 de julio de este año se han asegurado nueve mil 879 motocicletas en distintos operativos realizados en el Estado. De ese total, cinco mil 478 unidades fueron retiradas en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Los operativos coinciden con el incremento en el robo de motocicletas, al comparar el periodo del 6 de diciembre de 2024 al 13 de julio de 2025 con el mismo lapso del año anterior, según el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Por ello, la Policía Vial, en conjunto con otras corporaciones, despliega estos operativos no sólo para reforzar la seguridad en las calles, sino también para prevenir delitos cometidos con motocicletas robadas.

Motociclistas como Ismael Rodríguez han comenzado a tomar precauciones para evitar multas o el retiro de sus vehículos. “Traigo mi casco por seguridad, el que está permitido por la ley. También cargo mi licencia, mis papeles y la placa está en norma”.

Además, la Policía realiza operativos de vigilancia durante las “rodadas”, brindando acompañamiento, monitoreo con apoyo del Escudo Urbano C5 y presencia en calles para evitar maniobras riesgosas que pongan en peligro a conductores, pasajeros y peatones.

Los operativos también buscan inhibir carreras clandestinas, conocidas como “arrancones”. En total, estas acciones han derivado en la detención de 138 motociclistas y el aseguramiento de 59 vehículos de alta gama.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que quienes participen en arrancones o maniobras peligrosas serán sancionados con multas de 150 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del envío del vehículo al depósito y la posible cancelación de la licencia de conducir.

Pero ciudadanos han manifestado su molestia por las faltas que se cometen en las “rodadas” y en los arrancones. “Por las noches, de jueves a sábado, hay decenas de motos que se pasan los semáforos en rojo por Periférico”, reclamó un vecino.

La exigencia de un mayor control se intensifica, pues el número de motocicletas sigue en aumento. Según la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, el Estado ya cuenta con más de un millón de motocicletas registradas.

Entre 2010 y 2025, el parque vehicular de este tipo creció más de cinco veces, principalmente en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno.

El crecimiento del número de motocicletas en Jalisco ha alcanzado cifras preocupantes. Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, entre 2022 y 2023 se sumaron más de 104 mil nuevas motocicletas al parque vehicular del Estado, lo que equivale a un promedio de 286 unidades nuevas circulando cada día.

