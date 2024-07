En la ciudad se han incrementado las ciclovías durante la actual administración estatal y suman 339 kilómetros de infraestructura adaptada para los pedalistas, según el portal de indicadores Mide Jalisco. Hay 28 ciclovías en la metrópoli. Para los pedalistas, la más segura es la de Federalismo, entre Circunvalación y Washington, principalmente porque no es invadida por motociclistas o automóviles.

“Vas por la banqueta y no te arriesgas tanto. Por ejemplo, en las ciclovías que están en las calles se meten las motos y te puede salir cualquiera. En esta de Federalismo no se suben tan fácil”, comentó Alejandro Macías, usuario de las ciclovías de Federalismo y Ávila Camacho.

Datos de la Encuesta de Hábitos y Percepción Ciclista señalan que la ruta de Federalismo es la que más se utiliza por parte de la ciudadanía, seguida por las ubicadas en vialidades como Revolución, Paseo Alcalde y Avenida México.

Un sondeo en la página de esta casa editorial revela que, de dos mil 092 participantes, 53% votó por la ciclorruta de Federalismo por las condiciones antes expuestas, desplazando a las ciclovías de Ávila Camacho, Busbici y Santa Margarita.

“La ruta de Santa Margarita se construyó en medio del camellón y es segura, pero es una zona periférica y no es tan utilizada. En cambio, la ciclovía de Federalismo tiene una alta demanda por estar céntrica”, refirió Carlos García.

Quienes prefieren la de Ávila Camacho se debe a que está a nivel de calle, comentó Alexis Baeza: “De alguna u otra manera, los autos van al mismo ritmo que uno, pero siempre la invaden motos y autos. Y cuando dan vuelta a la izquierda siempre hay riesgo”.

Joel Zúñiga, director de la consultoría en movilidad urbana EPS Vial, afirmó que organismos internacionales están a favor de las ciclovías a nivel de calle porque forman parte de la infraestructura vehicular y no peatonal.

“La más adecuada es la que va a nivel de calle, donde el ciclista es parte de la infraestructura vial y no de la infraestructura peatonal”.

Hay quienes prefieren las ciclorrutas que están en carriles exclusivos, como la Avenida Hidalgo, acentuó Salvador Espinoza: “El carril es exclusivo y la señalización está bien identificada, a diferencia de otras zonas que no las respetan”.

Para Andrés Padilla, la ciclovía de Santa Margarita es la más segura: “Es más amplia, no tenemos riesgo de que nos peguen por un lado”. Coincide en que le falta interconexión para aumentar la afluencia de pedalistas.

EL INFORMADOR

Muertes de pedalistas van al alza, pese a más ciclovías

El pasado 24 de junio, un ciclista de 60 años de edad falleció durante la madrugada mientras circulaba rumbo a su trabajo sobre la Carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. El hombre era velador de una empresa cercana al punto y al sitio llegaron familiares para reconocerlo.

Las muertes de ciclistas en la Zona Metropolitana siguen sin freno durante 2024. El caso anterior se convirtió en la víctima número 13 tratándose de usuarios fallecidos, por lo que la cifra se acerca a la registrada durante el año anterior que fue de 17 personas que murieron debido a algún accidente de tránsito.

Esto continúa pese a que sigue creciendo la infraestructura para ciclistas en toda la ciudad, por ejemplo, de 2022 a 2023 hubo 19 kilómetros más de ciclovías según reportó la plataforma MIDE Jalisco, entre ellas, la de Javier Mina, con una extensión de más de siete kilómetros; para este año, la meta establecida es de 384, cifra aún lejana.

Joel Zúñiga, director de la consultoría en movilidad urbana EPS Vial, opinó que se debe trabajar para que haya más infraestructura ciclista segura para usuarios y que ellos mejoren sus hábitos al circular por las vías, por ejemplo, cumpliendo con medidas de seguridad para tratar de disminuir riesgos.

“Sí falta mejorar estos factores en la seguridad como es más infraestructura ciclista adecuada que proteja a todos los usuarios de la vía; que tengan estos cambios de hábito que muchas veces inciden en esta inseguridad y en esta fatalidad. Desde el hábito de usar casco, respetar las normas de vialidad, el circular por donde se debe circular, por ejemplo estar atento, anticipar maniobras, utilizar señales de mano, nos podrían ayudar a bajar estos índices”.

Para Esmeralda Velázquez García, fundadora de la Red Internacional Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, los ciclistas que circulan en ciclovías lo hacen de forma insegura y sin el total de garantías para su tránsito correcto: “Algo que se ha notado es la invasión que las ciclovías están teniendo por parte de los motociclistas que, como tienen el espacio para que puedan transitar por ahí, en realidad lo hacen y genera problemas muy fuertes y fatales”.

Por ello, coincidió en que debe reforzarse la cultura vial entre todas las partes involucradas, tanto peatones, ciclistas, así como quienes circulan en otros sistemas de transporte para evitar riesgos para la población.

Se necesita reforzar la cultura vial entre peatones, ciclistas y otros usuarios del transporte para evitar riesgos y mejorar la seguridad. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Aumento de vías es la opción

Los ganadores de las elecciones del pasado 2 de junio para presidencias municipales metropolitanas o para la gubernatura plantearon algunas propuestas en sus campañas en materia de ciclovías.

Por ejemplo, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, resaltó que se deberán construir ciclovías como parte de su programa de obra pública y en materia de movilidad, al señalar que se requiere transformar sitios abandonados para convertirlos en espacios públicos que impulsen el desarrollo social.

Verónica Delgadillo, ganadora de la contienda por la alcaldía de Guadalajara, no planteó la construcción de alguna ciclovía nueva; sin embargo, insistió en que se dará seguimiento al mantenimiento de la infraestructura ciclista.

Juan José Frangie, alcalde electo de Zapopan y quien repetirá en el cargo, no mencionó si buscará la ampliación de infraestructura ciclista, aunque durante los últimos meses de su encargo comenzó la renovación de un tramo de la ciclovía de avenida Santa Margarita. Además, en su primer periodo de Gobierno, hubo renovación de varios kilómetros de ciclovías en vialidades del municipio.

Sergio Chávez, alcalde electo de Tonalá, planteó a colectivos de ciclistas la extensión del andador Guardianes de la Reina hasta la Central Camionera, con el fin de que tenga una ciclovía para que cuente con más seguridad al transitar y un espacio para una actividad recreativa.

Propuso también que buscará la incorporación del municipio al programa de MiBici, lo cual podría propiciar que haya más ciclovías en el municipio tonalteca.

Voz del experto

Esmeralda Velázquez García, fundadora de la Red Internacional Pentagobernanza para el Territorio Sostenible

Ámsterdam, con el mejor modelo

Para Esmeralda Velázquez García, fundadora de la Red Internacional Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, hay una ciudad fuera de México que pone el ejemplo en cuanto a las ciclovías como infraestructura vial y es Ámsterdam, en Países Bajos.

La especialista en la materia reconoció la modernidad de la infraestructura ciclista en aquella ciudad europea como ejemplo para otras partes del mundo, es el caso de Guadalajara.

“El que tengo ahorita en mente es Ámsterdam. Bajo la estación principal existe uno de los pasos que son más modernos para ciclistas y peatones también. Tiene toda una infraestructura que genera cierta protección y seguridad para el ciclista porque son los más modernos, seguros e inclusivos”.

Entre los puntos que destacó en la infraestructura de aquella ciudad está el puente Hovenring, el cual consideró que presenta una infraestructura innovadora: Hovenring es un puente elevado, colgante con forma de rotonda, exclusivo para bicicletas y peatones, aunque también pueden verse motocicletas en él. Cuenta con una extensión de 72 metros de diámetro y un pilar de 70 metros de altura al cual se amarran los 24 cables de acero que sostienen la estructura de mil toneladas de acero.

La especialista puso de ejemplo lo que hay en aquel país en cuanto a ciclovías, señalando que en el caso de Guadalajara se debe avanzar para dejar de lado el automóvil, ante el incremento que ha tenido el parque vehicular en la metrópoli.

“Las ciudades están colapsadas con tantos automóviles y necesitamos otra forma de poder transitar la ciudad. La bici es uno de los modelos más importantes, que puede generar salud; en lo económico es más accesible y también en el tema de contaminación. Hay muchos beneficios para apostarle al uso de la bici, pero seguimos pensando que la movilidad es una inversión en particular”.

Utiliza con seguridad las ciclovías

1. Usa casco: Protege tu cabeza con un casco adecuado y bien ajustado.

2. Respeta las señales: Sigue las normas de tráfico y respeta los semáforos y señales viales.

3. Mantente visible: Usa ropa reflectante y luces en tu bicicleta, especialmente en condiciones de baja visibilidad.

4. Señala tus movimientos: Indica con anticipación tus giros y cambios de dirección con señales de mano.

5. Evita distracciones: Mantén la atención en el camino y evita el uso de auriculares o dispositivos móviles mientras pedaleas.

Las rutas más seguras para pedalistas

Las ciclovías de las avenidas Federalismo y Manuel Ávila Camacho son las más seguras de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), según comentaron usuarios de las mismas.

“La verdad son muy tranquilas, a nosotros nos gustan mucho, son cómodas, seguras y tranquilas. Hay algunos tramos que son más seguros que otros, claro, pero en general te diría que un 70% es seguro. Nada más que con las lluvias hay escombros, piedras, lodo y ramas de árboles, pero eso es normal por la temporada”, indicó Felipe Díaz, quien predominantemente utiliza la de Ávila Camacho.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, hasta 2023, último año del que se tiene registro, en la ZMG las ciclovías ascienden a 339.21 kilómetros. La meta para 2024, según el propio organismo, es 384.28 kilómetros.

“Sí es segura, es la que más uso y la que más me gusta [Ávila Camacho], porque me queda cerca de mi casa. Sólo pediría a los carros y sobre todo a las motos que respeten, por ahí no se pueden meter”, señaló Laura Gallardo.

En este punto coincidieron diversos usuarios consultados, quienes aseguraron que pese a las indicaciones de personal de vialidad y a los señalamientos en las calles, automovilistas y motociclistas no respetan las ciclovías. “Quizá habría que poner más vigilancia o más señalamientos o algo porque las motos siempre se pasan por aquí aunque no se puede. Luego he visto que hay gente que les dice que no se pueden meter y no les hacen caso y se van. Sólo te diría que eso falta, porque de ahí en fuera se me hace muy segura y cómoda”, comentó Rosa Méndez.

La multa económica por invadir ciclovías en la ZMG va de los 10 a 30 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), que es alrededor de entre mil 086 a tres mil 257 pesos. Sin embargo, de acuerdo con información de la Policía Vial del Estado, hasta el 29 de febrero apenas se habían abierto 208 folios a conductores y motociclistas por invadir estos carriles exclusivos para bicicleta.

Con todo, los usuarios consultados consideran que las ciclovías de Federalismo y Manuel Ávila Camacho son las más seguras y las que más recomiendan de la ZMG.

“A mí se me hace muy bien, tranquila, segura y cómoda. Hay seguridad en los semáforos y a veces hay personal que te ayuda y les indican a los carros por dónde irse, sobre todo los domingos”, refirió Juan Pablo Tolentino.

“Para mí las dos son las mejores (Federalismo y Manuel Ávila Camacho). Son las que más utilizo porque son las más cómodas y seguras. A mi parecer están bien esas dos”, dijo María Cristina Guevara, usuaria de las ciclovías.

Telón de fondo

Crece extensión

Durante la actual administración estatal, ya se duplicó el número de kilómetros de ciclovías registradas respecto al periodo anterior, al pasar de 162.58 kilómetros a 339.21 al cierre de 2023, según lo reportado por la plataforma MIDE Jalisco.

El crecimiento es exponencial pues incluso desde antes, desde 2015, había apenas 35 kilómetros de ciclovía en toda la ciudad y posteriormente fueron inauguradas algunas como la de Federalismo, Santa Margarita, avenida México, López Cotilla, Niños Héroes, Guadalupe, sobre el Periférico, entre otras.

Pese a ello, expertos coincidieron en que hace falta mayor infraestructura ciclista en la metrópoli y que apenas representa una parte mínima en comparación con el tamaño de las vialidades, consideró Joel Zúñiga Gosálvez, director de la consultoría en movilidad urbana EPS Vial.

“Hace muchísima falta más, es una infraestructura que ya no podemos dejarla como opcional, las ciclovías deben ser un componente dentro de nuestra movilidad cotidiana. Por explicarte la dimensión: en el AMG tenemos 5 mil km de vialidades, pero solamente hay alrededor de 120 kilómetros de carriles compartidos y esto nos habla de que está escasa la infraestructura ciclista en relación a todo el activo de vialidades que tenemos”.

Esmeralda Velázquez García, fundadora de la Red Internacional Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, señaló que se debe enfocar la construcción de más infraestructura ciclista hacia el oriente:

“Esto ha sido un buen avance, pero creo que es muy tibio. Se requiere voluntad política para generar una infraestructura suficiente que conecte y que llegue a los sitios donde se necesita. Ahorita es muy tardado y se ha hecho infraestructura más del lado del poniente de la ciudad de Guadalajara y creo que la infraestructura debería ir del lado del oriente. Sí se requiere beneficiar esos lados de la ciudad como el oriente”.

Ambos también opinaron que debe haber una mejor cultura vial para todas las personas involucradas.

CT