Ramón es conductor de tráileres y camiones de carga de una empresa ubicada en San Agustín, en Tlajomulco. Fue en octubre pasado cuando, alrededor de las 08:00 horas, fue multado por un agente de la Policía Vial.

El oficial lo interceptó en López Mateos y lo sancionó porque, según las restricciones locales, este tipo de vehículos tienen prohibido transitar por esa vía entre las 06:00 y las 09:00 horas.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Vial, entre el 1 de febrero de 2020, cuando comenzaron las sanciones a los transportistas, y el pasado 8 de mayo, se han aplicado nueve mil 477 multas a transportistas: ocho al día, en promedio.

Además, la dependencia referida, a través de la Secretaría de Transporte (Setran), detalló que se han retirado desde entonces 31 vehículos por anomalías. Estos también circulaban en horarios no permitidos.

La nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece que las sanciones por no respetar el ordenamiento van de los dos mil 074 a los tres mil 112 pesos.

El Gobierno del Estado indicó que sumará a peritos itinerantes como apoyo al Plan Integral de Movilidad para el Sur de la Ciudad, a través de la supervisión y atención sobre Avenida López Mateos (de Plaza del Sol a San Agustín en ambos sentidos) con dos unidades a fin de prevenir, vigilar y atender de manera inmediata los siniestros o algunas otras causas de bloqueos.

Arranca refuerzo de restricción de horario

Con cuatro puntos de supervisión arrancó ayer el operativo de refuerzo, sobre la avenida López Meteos, para vigilar que tráileres y camiones de carga no circulen fuera de los horarios permitidos.

El primero se ubicó en el cruce de López Mateos y el Circuito Metropolitano Sur, donde a los vehículos de carga detectados se les entregó un volante con información para conocer los desvíos que pueden hacer evitando circular por la avenida López Mateos (por ser el punto donde inicia el tramo estatal), además de que en ese sitio inician las restricciones.

El siguiente punto se ubicó poco antes de la Guardia Nacional conocida como “La Nopalera”, como una última oportunidad para que los vehículos puedan salir por el Camino Real a Colima hacia la periferia de la Ciudad.

El secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano, y el secretario de Transportes, Diego Monraz, explicaron que lo anterior se debe a que desde el crucero de López Mateos y el Camino Real a Colima comienzan a aplicarse las sanciones económicas.

“Los operativos son a diario. La variación es que habrá una unidad en el punto con su lona correspondiente, pero también hay motociclistas, elementos pie a tierra, los suficientes para estar dando seguridad a la gente que circula como a los mismos transportistas”, señaló Pacheco Medrano.

Añadió que el número de sanciones ha ido disminuyendo paulatinamente porque los transportistas han ido acatando la medida, gracias a diferentes mesas de diálogo con las Cámaras y las Asociaciones de transportistas, aunque como en todo, hay quienes no lo cumplen y por eso mantienen estos operativos.

“Son pocos los que ya a estas alturas siguen pasando los filtros, la mayoría cumplen. La supervisión no se ha relajado”.

Por su parte, Monraz recordó que este operativo se emprende como parte de las medidas establecidas para mejorar el tráfico de la avenida López Mateos, una de las más conflictivas de la ciudad, dentro del Plan Integral para la Movilidad para el Sur de la Ciudad.

Aseveró que desde la semana pasada se han estado compartiendo folletos con información a los transportistas de tráileres, algunos con doble caja o contenedor y plataformas que llegan desde el Puerto de Manzanillo.

"Este tipo de vehículos son los que se restringen porque son los de mayor tonelaje y dimensiones. Tras platicar hace tres años con la industria del transporte encontramos que había logística para que pudiera agendarse las salidas con tiempo para evitar esta hora pico", señaló el secretario de Transportes.

Para saber

Quiénes sí y quiénes no tienen restricción de paso

¿Cuáles son los vehículos que no pueden circular por la Metrópoli entre 6:00 a 9:00 horas?

Tractocamiones “de quinta rueda”, configuraciones sencillas

Tractocamiones, configuraciones con semirremolque

Remolque o doble semirremolque



¿Cuáles son los camiones de carga que sí pueden circular en la Metrópoli sin restricción de paso?

Pipas de gasolina o gas

Vehículos de emergencia y militares

Transporte de correspondencia y paquetería

Alimentos

De residuos peligrosos biológico-infecciosos y equipos médicos

Lo aperciben y decide esperar un par de horas

Gerardo Rodríguez fue uno de los conductores apercibidos ayer en el punto de supervisión de la avenida López Mateos y el Circuito Metropolitano Sur. El conductor salió desde muy temprano del Puerto de Manzanillo con rumbo a Guadalajara en un tráiler de doble remolque, y al pasar por el cruce mencionado, alrededor de las 7:00 horas, fue apercibido por un oficial.

El conductor dijo desconocer qué transportaban las cajas “por seguridad de la mercancía”, por lo que decidió esperar en el punto a un costado del camino a que se hicieran las 9:00 horas para continuar su camino.

"Nunca he tenido problemas con los policías viales, es la primera vez que me pasa. Los oficiales sólo me entregaron los folletos, no me multaron porque aquí todavía es tramo federal, pero mejor decidí esperarme aquí para que no me multen más adelante”.

A fin de proteger a los operadores, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) presentó, en marzo de 2022, un proyecto para contar con paraderos seguros donde los conductores puedan esperar, descansar o dar mantenimiento a sus vehículos, mismos que podrían servir en casos como el de Gerardo Rodríguez, evitando poner en riesgo al conductor y su mercancía.

Al respecto el secretario de Transporte, Diego Monraz, aseveró que ya se está en diálogo con la Canacar, así como con la Conatram, y se han analizado posibles terrenos donde esto podría realizarse, así como el monto de coinversión que sería necesario.

“Hay esa petición de apoyo de parte de los transportistas de carga, recordando que el Estado entra de manera solidaria a apoyar, ya que estas son instalaciones de infraestructura privada que se encuentran en carreteras federales, pero hay interés del Estado para apoyar a este sector económico".

Elementos de Vialidad participan en el operativo que impide circular en la ZMG a vehículos pesados. EL INFORMADOR/ A. Navarro



Que las agenden

Cuidar el horario de sus salidas

Avenida López Mateos es una de las vías que conecta directamente con la zona del Puerto de Manzanillo, uno de los puntos más importantes de entrada de insumos para la Región en tráileres y torton, por ello se ha insistido con los transportistas en que agenden sus salidas evitando el horario de restricción.

"Pero el objetivo no es que se queden aquí atorados, sino que no salgan para no atorarse, que calculen sus horarios", remarcó el secretario de Transporte, Diego Monraz.



CT