El gobernador de Jalisco defendió la labor de la Policía Vial, aseguró que están trabajando y que la Secretaría de Seguridad del Estado es la que debe de seguir al mando de esta corporación.

Esto tras los recientes comentarios de los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus; y Zapopan, Juan José Frangie, de que la presencia de los oficiales en la Zona Metropolitana de Guadalajara es menor y que deberían de regresar a funciones en conjunto con la Secretaría de Transporte.

“Sí, claro (que siga a cargo de la Secretaría de Seguridad), y nos están dando buenos resultados, los resultados que presentamos hoy hablan de cómo nos está yendo en ese sentido, particularmente en temas específicos que los alcaldes han planteado como atender los robos en motocicletas que son funciones en la cual la Policía Vial está trabajando, yo tomo en su justa dimensión por un evento en específico, lo demás es un esfuerzo por mejorar la ciudad”, comentó el Ejecutivo estatal.

La controversia surgió el pasado miércoles 30 de marzo por un embotellamiento vial la tarde del miércoles 30 de marzo, cuando Periférico, Aviación y Vallarta se saturaron por estar en las inmediaciones del Estadio Akron, donde Coldplay ofreció un concierto. El gobernador destacó que no se engancharía por los comentarios de los presidentes municipales.

“Siempre se está trabajando, hubo un problema de coordinación en un concierto y ese fue el problema que generó un debate que para mí no es debate y que está en ruta, no hubo ningún comentario en la reunión de seguridad al respecto, e insisto, hay cosas más mediáticas, sabemos el reto de lo que significa resolver congestionamientos viales, no es un asunto de dónde está la Policía Vial asignada, es un tema con seguir mejorando nuestro transporte público, tener alternativas de movilidad, con el proyecto de semaforización inteligente que está a punto de arrancar en Jalisco, son otras cosas, respeto la opinión de todos”, acotó.

Además, señaló que la mañana de este miércoles se reunió con los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara en la mesa de seguridad, donde trataron diferentes temas sin que ninguno mencionara a la Policía Vial.

JM