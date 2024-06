De acuerdo con la última encuesta de satisfacción de usuarios, la calificación aprobatoria del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de 8.1 puntos. Sin embargo, las quejas de los usuarios se han incrementado.

La Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco indica que en 2023 se reportaron seis mil 622 reclamos ante la Secretaría de Transporte (Setran). Es la cifra más alta de quejas de usuarios en el sexenio.

Las inconformidades más recurrentes de los usuarios son la poca frecuencia de paso y el exceso de velocidad. Y la Setran detalló que la ruta con más quejas es la C-110 o 629, la cual circula desde el Parque Revolución (“Parque Rojo”), en el Centro tapatío con dos derroteros, uno que va hacia la Venta del Astillero, cerca de La Primavera, y el otro hacia La Chori, cerca de la Base Aérea en Zapopan.

Óscar Franco es usuario de la ruta que va hacia La Chori y cuenta que espera más de 40 minutos para abordar una unidad: “Son muy pocas las unidades que tiene y aquí se satura muchísimo la gente (Parque Revolución)”.

Isabel Gómez señaló que no solamente en la mañana se presenta el problema de la falta de frecuencia de paso, pues después de las 18:00 horas hay dificultades para abordar una unidad. “Viene siempre lleno y en la tarde ya no lo puedo tomar. Tengo que venirme caminando en ocasiones hasta que me sube algún camión”.

Para Adonais González, representante del Colectivo Ecologista Jalisco en el Observatorio de Movilidad, esto evidencia la realidad del transporte público desde la perspectiva de los usuarios.

“Más allá de la evaluación del Gobierno donde califican al transporte público con una calificación de 8.1, la realidad es otra… y uno de los problemas o quejas son la frecuencia de paso”. Y en las noches suele agravarse el problema, dijo el activista con respecto al problema.

Otras quejas son por circular en zonas prohibidas, fuera de su derrotero o porque la máquina de pago no funciona. En este caso, Alberto Ramírez reclamó que ha perdido dinero al tratar de pagar varias veces su pasaje.

“Uso la tarjeta, pero el aparato me marca error, error, error. Y me roban el dinero. Luego piden que uno acuda a que te regresen el recurso, pero pierdes más tiempo”.

La Secretaría de Transporte informó que la supervisión a todas las rutas es permanente y aleatoria. “Cabe destacar que es atendida la totalidad de los reportes que se reciben”.

