Morena defiende los derechos, la legalidad y la inclusión real

Este día, Erika Pérez García, actual presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco , emitió un comunicado en nombre de su partido a través de su cuenta oficial de X, en el cual arremete contra quienes han acusado a su partido de traicionar a las mujeres, juventudes, pueblos originarios, población LGBTQ+ y personas con discapacidad .

En la publicación, Pérez García insta a los opositores del partido a revisar la historia reciente del país, pues asegura que fue Morena quien rompió el techo de cristal, quien hizo llegar a la presidencia a una mujer por primera vez en la historia de México y ha sido un gobierno que ha demostrado que la inclusión no es un discurso, sino una forma de gobernar.

La presidenta de Morena en Jalisco afirmó que su partido no sólo respeta la paridad, sino que la ha impulsado, la ha hecho ley y ha defendido con hechos los derechos de quienes históricamente han sido excluidas y excluidos, afirmaciones que son respaldadas por la presencia de más gobernadoras, más diputadas, y por la creación de más políticas públicas transformadoras.

Movimiento Ciudadano, afirma el comunicado, miente y manipula : intenta presentarse como defensor de las mujeres, pero en su historia política, han relegado a sus liderazgos femeninos, han construido candidaturas alrededor de hombres de élite, y hoy pretenden ocultar sus prácticas patriarcales usando el feminismo como bandera oportunista, como instrumento de ataque, pues no promueve derechos, los manipula para conservar privilegios y no defiende a los sectores vulnerados, los instrumentaliza para obtener ventaja política.

Pérez García defiende que la impugnación presentada no es un retroceso, es una defensa firme de la legalidad y de una inclusión real, participativa y con dignidad, además afirma que no aceptarán imposiciones disfrazadas de justicia, ni cuotas hechas a modo, sin sustento técnico, sin consulta previa, sin participación de quienes supuestamente se busca beneficiar.

Erika Pérez García asegura que existe una diferencia clara entre los objetivos de Morena y Movimiento Ciudadano en Jalisco:

Morena construye inclusión desde abajo, con leyes, con participación, con justicia.

Movimiento Ciudadano simula inclusión desde arriba, sin bases, sin diálogo, sin respeto a la ley.

La funcionaria concluye el comunicado de esta manera: "Nosotras y nosotros no aceptamos que se impongan reglas ilegales que afecten el derecho a la libre autodeterminación de los partidos ni que se definan cuotas sin respaldo democrático. Queremos que más mujeres y más personas de grupos históricamente excluidos lleguen al poder, pero de forma legítima, participativa y representativa.

"Morena seguirá defendiendo los derechos de todas, todos y todes. No permitiremos que se simule inclusión con decisiones arbitrarias que no resisten el mínimo análisis constitucional. Los derechos no se regatean ni se usan como botín político, se garantizan con legalidad, justicia y compromiso verdadero".

