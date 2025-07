Morena acusa abandono, encubrimiento y violencia impune en Jalisco

La dirigencia estatal de Morena en Jalisco calificó como un “show mediático” la inconformidad de Movimiento Ciudadano ante la reciente impugnación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y acusó al partido de desviar la atención sobre los temas de mayor gravedad en el estado, como la crisis de personas desaparecidas.

Erika Pérez García, presidenta de Morena Jalisco, señaló que mientras Movimiento Ciudadano convoca a conferencias y lanza declaraciones, las autoridades locales evaden los problemas reales que afectan a la sociedad.

“Ahí, en Las Agujas, Zapopan, está la fosa clandestina más grande que ha tenido Jalisco: 247 bolsas, docenas de personas asesinadas desde hace años en Jalisco, y hay familias buscando a sus desaparecidos con dolor, con rabia, con el corazón desgarrado. Si tanto les importa este estado, empiecen por lo que le duele, no por lo que les conviene", refirió.

La líder morenista también defendió el papel de su partido en la lucha por los derechos de las mujeres, afirmando que fue Morena quien “rompió el techo de cristal” al impulsar la igualdad sustantiva como principio fundacional, y promover políticas públicas con perspectiva de género.

Entre las acciones destacadas, mencionó la creación de leyes en favor de mujeres indígenas y afromexicanas, así como programas sociales como la pensión para adultas mayores, apoyos a mujeres con discapacidad y atención a víctimas de violencia y pobreza extrema.

Además, añadió, institucionalizó las fechas clave del movimiento de mujeres: el 8 de marzo y el 25 de noviembre, hoy parte del calendario nacional.

La Presidenta Pérez García recordó una reciente encuesta en la que el 86 por ciento de las mexicanas confía en que sus derechos mejorarán con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y subrayó que Morena lidera la paridad en México con 10 gobernadoras y miles de liderazgos femeninos.

Insistió en que MC no defiende la paridad y la usa como distracción. No promueve derechos, los manipula para conservar privilegios; no camina con las mujeres, y se cuelga de su lucha para simular justicia.

Para finalizar, puntualizó que no permitirán que se impongan reglas ilegales disfrazadas de progresismo y que la lucha de las mujeres sea usada como un espectáculo. “La paridad no es una moda electoral, y cualquier reforma en representación debe hacerse con sustento constitucional, consulta ciudadana efectiva y con transparencia y rendición de cuentas".

YC