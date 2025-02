Morena Jalisco respalda no relección y planta eléctrica en Juanacatlán

Erika Pérez García, líder de Morena Jalisco, expresó su respaldo a las reformas constitucionales presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan prohibir la reelección y erradicar el nepotismo en el ámbito político.

En sus declaraciones, Pérez García afirmó que las reformas no solo son apoyadas por Morena en Jalisco, sino que son vistas como un "mandato moral". Subrayó que la no reelección es un principio fundamental que reafirma la idea de que nadie es indispensable en la política y que no se trata de un cálculo político, sino de un acto de "amor a México".

La dirigente también destacó que el poder político debe ser utilizado para devolver la dignidad al pueblo, y recalcó que la eliminación del nepotismo no es una promesa, sino una verdadera revolución. “Jamás permitiremos que los puestos públicos sean herencias familiares o favores entre amigos”, sentenció Pérez García.

Estas reformas forman parte de una iniciativa más amplia para transformar el panorama político y garantizar una mayor justicia y equidad en el ejercicio del poder público.

Por su parte, el legislador Carlos Lomelí Bolaños, luego de que en el Senado de la República aprobara el listado de las personas insaculadas por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, informó que los trabajos desde la cámara alta continúan.

“Nuestra responsabilidad es enviar al INE, a más tardar el 12 de febrero, asegurando que todo esté listo para el proceso electoral, una vez que los listados sean remitidos al INE, las campañas de las personas juzgadoras aspirantes a los distintos cargos iniciarán el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, y finalmente, el 1 de junio el pueblo de México tendrá en sus manos el poder de elegir a quienes impartirán justicia”, informó.

Insistió que dicho proceso inédito es una victoria para la democracia, para la transparencia y para el pueblo de México.

El también Presidente del Consejo Político de Morena celebró la decisión del Gobierno de México de que Jalisco será la sede de la próxima planta eléctrica de ciclos combinados más grande del sexenio, proyecto que fortalecerá la infraestructura, impulsará la industria y garantizará energía para miles de familias.

Destacó que dicha planta tendrá una capacidad de 934 megawatts, suficiente para abastecer hasta 4.6 millones de hogares, que representa una inversión de 571 millones de dólares y está programada para entrar en operación en mayo de 2029.

"Este proyecto forma parte del Plan Nacional de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico 2025-2030, con el que la Comisión Federal de Electricidad desarrollará 51 nuevos proyectos eléctricos en todo el país, esta planta garantizará el suministro eléctrico para la industria, la vivienda y el comercio, lo que atraerá inversión, generará empleos y fortalecerá el desarrollo de nuestro estado”, indicó el Senador Lomelí Bolaños.

En el mismo tema, hizo un llamado respetuoso a la alcaldesa de Juanacatlán a conocer el plan nacional de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Detalló que la Presidenta de México cuenta con todas las credenciales en temas ambientales, ya que la Presidenta es especialista en temas de cambio climático y que ese tamaño de inversión se lo pelearían cualquier municipio del estado.

Se puso a disposición de la alcaldesa para dialogar e informar cuál es el plan, aclarar los puntos, explicar el proyecto y en qué consiste esa inversión y cómo se va a crear un polo de desarrollo económico.

Para finalizar, la diputada federal Claudia García informó que la Cámara de Diputados trabaja en una Ley General de Aguas y una reforma a la ley de aguas nacionales.

Anunció que en coordinación con Conagua se realizará un foro en la biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara, el próximo martes 11 de febrero.

“Los trabajos en Jalisco corresponden específicamente a la cuenca del Lerma Santiago Pacifico y llevaré una ponencia de las propuestas de diferentes colectivos ambientales de Jalisco", concluyó.

YC