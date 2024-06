La presidenta municipal electa de Yahualica de González Gallo, Wendy Limón, tiene claras sus metas una vez que llegue a gobernar el municipio ubicado en la zona limítrofe con Zacatecas y se trata de garantizar el agua y fomentar el turismo.

En entrevista para este medio, la alcaldesa electa cuestionó que durante muchos años el municipio fue abandonado por las autoridades estatales y de cara a su Gobierno, espera que haya una mejora en el trato a Yahualica para poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Hay muchas peticiones para el Estado, pero también para lo federal, tendremos que bajar recursos federales y estatales, lo que no se ha hecho en otros tiempos. Todos los proyectos federales se tienen que dar a conocer y se tienen que bajar y nosotros vamos a trabajar en eso, eso va a ser lo principal para mi Gobierno, bajar recursos estatales y federales”.

Sus principales proyectos serán para garantizar el abasto de agua: en estos momentos, el municipio cuenta con fuentes de suministro como el de la presa El Estribón, la cual se encuentra en la zona de Yahualica, aunque se buscan otras fuentes de abastecimiento.

“Lo principal para mí es que Yahualica tenga agua, agua potable porque es un pueblo agricultor, ganadero y necesitamos el agua porque si no, tenemos una denominación de origen y no se puede sin agua, no podemos hacer muchas cosas, no podemos ni vivir. Mi pueblo tiene base (en su economía) del chile de árbol y lo que quiero es traer el agua porque hay cómo traerla y con eso estamos del otro lado”.

“Hay varias formas, hay donación de pozos, pero que no se han jalado para toda la zona del centro de Yahualica y no tienen registro entonces es jalarlo para el municipio”, afirmó.

Por ello, la presidenta municipal electa espera echar manos a la obra cuanto antes para poder garantizar el abasto de agua para toda la población municipal.

Wendy Limón explicó que se debe reforestar al municipio, asegurando que se cuenta con pocas zonas arboladas y que deben sanear un río municipal con el fin de evitar que haya contaminantes que causen afectaciones a la población.

En materia turística, Wendy Limón aseguró que buscarán la denominación de Pueblo Mágico con el fin de que se atraiga más el turismo y aprovecharlo como una fuente de ingresos económicos, señalando que hay atractivos para turistas.

Finalmente, descartó que haya problemas por hechos de inseguridad, aunque consideró que si es necesario, contratarán a más policías municipales, así como mejorar su equipamiento y condiciones de trabajo.

CT