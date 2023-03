Mirelle Montes: Ser mujer es sinónimo de lucha

Ocupar la presidencia de la LXIII Legislatura de Jalisco, que pasó a la historia por tener una mayoría de 24 mujeres, es la responsabilidad y el más alto honor que tiene la diputada Mirelle Montes Agredano.

La panista relató que el camino para llegar a este punto no ha sido sencillo y ha implicado trabajo de más de 15 años, donde conoció los entresijos del Congreso de Jalisco desde la base, como asesora. “Hay trabajo y, obviamente, compromiso de mi parte para prepararme en la vida interna de mi partido, que es Acción Nacional. Claro que, sorteando situaciones internas, eso me ha fortalecido en la parte personal y también con un crecimiento y madurez en la parte política. Las mujeres llegamos para estar en la Mesa, para discutir, para construir, para consensuar y para ya no callar”.

Recordó un episodio durante el año de 2018, en el cual, durante un proceso interno de su partido, se vulneraron sus derechos políticos, por lo que tuvo que recurrir al Tribunal Electoral para defenderse. Señaló que de esa experiencia negativa obtuvo elementos de aprendizaje y resiliencia. “Fue una historia que me forjó y me dio mucho carácter... mis derechos políticos fueron vulnerados y más en mi calidad de mujer, y sí, el hecho de no quedarme callada, de seguir dando las batallas constantes, es lo que hoy me tiene más firme que nunca”.

A pesar de la apertura de espacios con las medidas afirmativas para la participación de las mujeres en la política, la legisladora consideró que el trabajo no se detiene para seguir construyendo y romper los techos de cristal que siguen topando el crecimiento y las oportunidades.

“Voy a seguir luchando, voy a seguir en la política, voy a seguir construyendo y abriendo camino, porque esta lucha no termina acá. Eso me ha motivado durante estos 15 años, esta es una gran lucha que muchas mujeres han dado durante años. Hoy debemos estar dispuestas a arriesgar, debemos apostarle a las próximas generaciones y no sólo a las próximas elecciones”.

Acentuó que en los últimos 64 años sólo 29 mujeres han ocupado la presidencia de la Mesa Directiva, hecho que no va de acuerdo con la trascendencia que tienen las mujeres en la vida pública. “Ser mujer es sinónimo de lucha, orgullo, resiliencia y fortaleza. Se trata de que las mujeres reconozcamos lo que hemos logrado de manera individual y en colectivo, porque una vez que las mujeres logremos tener este reconocimiento entre nosotras, vamos a generar un cambio colectivo”.

Subrayó el papel de las mujeres que tienen un cargo de responsabilidad en los espacios públicos y el sector empresarial.

Consideró que deben sumar esfuerzos para concretar cambios. “Hemos demostrado que estando al frente de un Poder público, humanizamos el espacio. A la política le damos ese giro de 180 grados que necesita nuestro país, nuestro Estado y, por supuesto, nuestra sociedad. Estamos frente a un México distinto, por ello es que tanto mujeres como hombres debemos estar a la altura de nuestro tiempo, juntas y juntos”.

Como un objetivo a corto plazo, señaló que seguirá con su lucha para fortalecer al Congreso y dignificar los espacios que ocupan las mujeres. Recalcó el compromiso que tienen como legisladoras para darle resultados a las mujeres. Por ejemplo, la necesidad de ir trabajando con las autoridades para garantizar que puedan cada vez más acceder a cargos de representación popular. Además, hizo hincapié en impulsar reformas y políticas públicas para reducir la brecha salarial que afecta a las mujeres.

Insistió con el llamado para impulsar a la empatía y sororidad: “A nivel estatal y nacional, hay todas las condiciones para que la gubernatura y la Presidencia del país sean encabezadas por mujeres”.