Miramar: Concluye desalojo de viviendas irregulares con 50 fincas derribadas

De acuerdo con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, ya fue concluido el apoyo brindado por el municipio a la Comisión Nacional del Agua bajo el operativo “Miramar Seguro”, para desalojar y demoler las viviendas construidas de manera irregular al borde del arroyo Seco por encontrarse en zona Federal.

Señaló que si bien se tenía proyectado derribar 70 viviendas identificadas como “en riesgo” por parte de la Conagua, al final solo fueron 50 las intervenidas, pues se consideró que “había algunas muy pequeñitas”, pero añadió “no iba a hacer un pecado de omisión y que llegaran las lluvias y alguna niña, niño o alguna persona tuviera una muerte”.

El alcalde señaló que este jueves en Cabildo del Ayuntamiento se analizaron diversas propuestas para apoyar a las personas que fueron desalojadas pese a que se encontraban invadiendo zona federal.

Entre los apoyos se habían contemplado algunas casas rodantes, apoyo en entrega de menaje y, posiblemente, apoyo provisional para alguna renta, sin embargo primero se procederá a realizar un censo para garantizar que ahí habitaban.

“Si alguien me llega con papeles, que porque le vendió alguien, porque fueron engañados, no podemos hacer nada. Se abrió un albergue con comida para que pudieran dormir ahí y ninguna persona quiso ir. También en La Colmena se pudo hacer, pero no llegaron”, expresó.

Respecto de la manifestación que se llevó a cabo la tarde del miércoles, donde vecinas y vecinos de la zona salieron a protestar en contra del desalojo, señaló, no eran personas cuyas casas habían sido derribadas, sino que, aseguró el alcalde, eran vecinos de colonias aledañas que también habitan en los bordes del arroyo, quienes tenían miedo de ser desalojadas de igual manera; sin embargo, indicó el munícipe, no se intervendrán más fincas por el momento.

