Miguel Martínez arranca campaña a gubernatura con clausura de Sincretismo

El candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, inició las actividades de su campaña con la clausura simbólica de la escultura "Sincretismo". En presencia de poco más de 100 simpatizantes, el aspirante indicó que las obras de arte público deben ser consultadas con la ciudadanía.



"Estamos en un espacio público, en la casa que es de todos y entre todos tenemos que decidir lo que ahí se coloca. La definición unilateral y autoritaria de estos elementos me parece que es equivocada", indicó.



"Además han lastimado a algunos públicos, muy en particular. Hay un monumento colocado en función de la libertad de prensa lo que me parece ofensivo de un gobierno que ha sido intolerante a la crítica, lo mismo ocurre con esta escultura (Sincretismo). Se han conducido con opacidad al adjudicar y decidir el monto, el contenido, los artistas y la ubicación de estas esculturas. Tendrían que haber sido objeto de una consulta mucho más amplia".



Martínez Espinosa indicó que el arranque fuerte de campaña será el domingo en San Juan de los Lagos junto al candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Señaló que hoy y en los días siguientes no tendrán más actividades por respeto al significado de estas fechas.



"El verdadero arranque será el domingo. Ricardo Anaya luego irá a Celaya y a varios municipios de Guanajuato, nosotros seguiremos nuestra ruta hacia Jalostotitlán donde tendremos un acto con nuestro candidato a diputado por ese distrito".



El candidato aseguró que la ciudadanía no se confundirá pese a que el PAN vaya con el PRD y con Movimiento Ciudadano.



"Hay que pintar de azul a todo el país. El elector va a encontrar en su boleta el símbolo del PAN y nosotros le vamos a pedir que cruce al PAN en todas y así estará contribuyendo a las causas donde estamos".



El aspirante a la gubernatura estuvo acompañado de Miguel Monraz, candidato plurinominal a diputado federal; Miguel Zárate, aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara y Freddy Medina, presidente del PAN en el Estado.

OF