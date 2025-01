Este martes el secretario del Transporte (Setran), Diego Monraz, informó que como parte de la estrategia de atención a migrantes que pudieran ser repatriados a Jalisco como parte de la política de devolución masiva anunciada por presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ofrecerá a estas personas trabajo en el transporte público, considerando no solo a las y los jaliscienses repatriados, sino a todas y todos aquellos quienes busquen una nueva oportunidad en la Entidad.

“Una de las opciones que se tiene para que las personas migrantes puedan ser reclutadas, capacitadas e ingresadas a las actividades productivas es precisamente el transporte público, una actividad que paga alrededor de 20 mil pesos en promedio al mes. No es una mala paga y tiene prestaciones de ley”, dijo el secretario.

Reconoció que el déficit actual de choferes en el transporte público ronda en los mil 500, por lo que hay trabajo en este sector para aquellas personas repatriadas, incluyendo la capacitación debida en caso de que no la tengan.

“La falta de operadores en el transporte público es una crisis nacional, en donde Jalisco es donde mejor se paga, donde tienen mejores condiciones y donde el problema es menor, imagínense cómo están en otros estados. Sin embargo, es real que nos hacen falta operadores, hemos hablado que un objetivo que tenemos es que de aquí a tres años podamos subsanar esa necesidad, que no se resuelve un día, pero si estamos cubriendo alrededor de 500 puestos al año podemos lograrlo”, afirmó Monraz Villaseñor.

Aseguró, el transporte público actualmente tiene mejores condiciones y más seguras, y es cuando más en paz trabaja en gremio transportista, pues son relativamente pocos los asaltos que se viven en las unidades al año.

“Nos estaremos incorporamos a una mesa de trabajo con el secretario de Educación, con el secretario del Trabajo, para generar opciones de capacitación, de reclutamiento y de inducción al gremio de operadores transportistas, para que la crisis de repatriación sirva como una oportunidad, porque necesitamos mano de obra, y la podemos calificar en un par de meses como ya lo hacemos con el programa de mujeres conductoras que ha sido todo un éxito”, dijo el titular de la Setran.

Por otra parte, dijo, las incomodidades que han estado señalando los conductores y transportistas en las últimas semanas (que incluyen el anuncio de la desaparición de alrededor de 20 rutas) se debió a la falta de pago, desde hace aproximadamente tres meses, del subsidio que se otorga a las empresas para evitar el alza a la tarifa, debido al cambio de administración.

Se trata de alrededor de 55 millones de pesos que se adeudan en general a las diversas rutas por el subsidio del pasaje verde o “Mi Pasaje” que se otorga a grupos prioritarios en la Entidad, pero aseveró que antes de que termine el mes estará siendo subsanada.

“Un transportista, si no piensa en tarifa, no es transportista. Es entendible, no es nada nuevo, pero las reglas que existen hoy son las más claras en la historia de nuestro Estado, por eso tenemos paz en el gremio, hay transparencia en lo que se habla y se cumple. Y si alguien sigue creyendo que puede hacerse multimillonario en el transporte público, que se dedica otra cosa. El transporte público es un servicio público con reglas, es una concesión pública y solamente los que puedan hacerlo en esas condiciones lo van a hacer”, afirmó el secretario.

