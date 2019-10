Miel “pirata” roba terreno a los apicultores de Jalisco

Aunque Jalisco es uno de los principales estados productores de miel en el país, desde la pasada cosecha cientos de apicultores han embodegado su producción. La Asociación de Apicultores y Polinizadores de Jalisco estima que al menos 300 miembros, sobre todo de los municipios de Jamay, Ciudad Guzmán y Zapotiltic, están bajo ese estatus. ¿La razón? No hay un mercado “justo”, ya que éste es dominado por miel más barata y que no es producida por abejas.

Hace 11 meses que Elia Gabriela López, productora de miel en Jamay, no ha podido vender. “Son alrededor de 40 toneladas las que tenemos guardadas en la bodega. No hay compradores o no nos quieren pagar lo que cuesta, que son 45 pesos el kilo”.

La apicultora compartió que el valor del producto que ha estancado se acerca a un millón 800 mil pesos.

Patricia Flores, empresaria del mismo ramo, aunque en Ciudad Guzmán, también sufre esa crisis. “El decir que México es un gran productor de miel y exportador ya no es vigente; ya tiene cinco años cayendo nuestra producción”.

Aseguró que desde hace nueve meses tienen 25 toneladas “atoradas”, cuando dicha producción normalmente se vende en tres meses. “Nos la quieren pagar en 20 pesos el kilo, cuando el costo de producción es de entre 40 o 50 pesos”.

Aseguró que, por la falta de un mercado “justo”, ha decidido regresarle 10 toneladas de miel de la última cosecha a las abejas para alimentarlas.

Salvador Hernandez, representante de los apicultores en la Entidad, sostuvo que las afectaciones por la venta de miel “pirata”, o elaborada a partir de sustancias no naturales, golpea a escala global.

El investigador José María Tapia, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), detalló que la miel adulterada tiene precios por debajo de los 30 pesos por kilo.

Miles de abejas mueren debido a los pesticidas. EL INFORMADOR/Archivo

Impulsarán centros de acopio para abrir mercado

En 2020, los apicultores de Jamay tendrán un centro de acopio para almacenar su miel. Esto asegura que “sea una miel con calidad de exportación, y vamos a enlazar con el bloque de Desarrollo Económico para que nos ayuden con la comercialización”, afirmó el alcalde de ese municipio, Juan Luis Aguilar.

Compartió que se donará un terreno de 400 metros cuadrados para tal fin, y que además se trabaja en un proyecto logístico que costará cerca de cuatro millones de pesos.

El centro de acopio, que incluirá una sala de extracción certificada, funcionará para mejorar la calidad del producto, a fin de que todos los apicultores de esa localidad tengan la misma calidad en su producto y consigan más oportunidades de mercado.

El edil detalló que con esa estrategia las opciones de venta se facilitarán, “pues (los compradores) sabrán que se está cumpliendo las normativas”.

También compartió que se busca negociar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural “para ver si en las tiendas de Diconsa se pudiera tomar la miel como un producto básico y se pudiera abrir una ventana de comercialización a un precio justo”.

De concretarse, sería el segundo centro de acopio de miel que opere en el Estado. “Existe uno en Tonalá, pero no funciona como tal. Entonces, es un gran avance”, dijo Salvador Hernández, presidente de la Asociación de Apicultores y Polinizadores de Jalisco.

Productores de miel en México

1.- Jalisco

2.- Chiapas

3.- Veracruz

4.- Yucatán

5.- Oaxaca

Baja la producción en 11 años

De acuerdo con el Atlas Agroalimentario del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de miel en el país ha reducido notablemente. Mientras en 2008 se produjeron 60 mil toneladas, el año pasado cerró sólo con 51. Esto también se reflejó en el Estado de Jalisco, pues se produjo 2% menos durante 2017 con respecto a 2012.

Porque no se vende, muchos apicultores almacenan su mercancía en bodegas. ESPECIAL

Productores de miel, contra los pesticidas y el cambio climático

No sólo la venta de miel “pirata” (o no elaborada por abejas) golpea a los apicultores de Jalisco. Ellos también nadan a contracorriente con temas como los pesticidas, que matan a las abejas, los cambios de uso de suelo e incluso contra el cambio climático.

Patricia Flores, apicultora del Sur del estado, aseguró que hace un mes perdió alrededor de 90 colmenas a causa de pesticidas en Villa Corona, lo que le representó 300 mil pesos de inversión.

“Tenemos unos apiarios en Atotonilco el Bajo. A todas (las abejas) nos las mataron porque a cinco kilómetros hay un cultivo de caña, pero fumigan con avionetas. Entonces, ¿dónde nos escondemos? No se puede, nadie da la cara y nadie nos va a pagar las pérdidas que hemos tenido”.

Aseguró que también los cambios de uso de suelo han sido un dolor de cabeza para su gremio. “Se han incrementado mucho los costos porque tenemos que ir huyendo de las zonas en las que van talando bosques y cambian uso de suelo. Hay veces que hacemos hasta tres horas por viajar a zonas vírgenes donde puedan trabajar las abejas”.

Salvador Hernández, presidente de la Asociación de Apicultores y Polinizadores de Jalisco, agregó que aunque sí han disminuido las pérdidas de colmenas a causa de los pesticidas, todavía luchan contra ese problema, pues según él, éstos se aplican “sin control”.

“El Gobierno está respondiendo, pero no como quisiéramos. Una de las exigencias es la regulación de los pesticidas en los campos, quisiéramos que hubiera una responsabilidad de quien lo aplique”. También es necesario, dijo, que se controlen los cambios de uso de suelo.

El bosque que se volvió un huerto

De acuerdo con el documento “Mapa de Frontera del Complejo Volcánico de Colima y Cobertura de Vegetación de la Sierra del Tigre” del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el Sur del Estado, que es donde se encuentran dos de los municipios con mayor producción de miel (Ciudad Guzmán y Zapotiltic), en los últimos 14 años se han deforestado 12 mil 513 hectáreas de bosque para convertirlas en huertos.

Zapopan tendrá cinco jardines polinizadores

El Gobierno de Zapopan es el único en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que cuenta con un jardín polinizador y de descanso para animales como abejas, mariposas y hasta murciélagos.

Diego Álvarez Martínez, director de Parques y Jardines de ese municipio, compartió que este año se proyectan otros cuatro jardines, en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Éstos se ubicarán en la colonia La Calma y en el mismo CUCBA, y tanto los vecinos como los alumnos les darán mantenimiento.

Agregó que “una de las intenciones de colaborar con la Universidad es que ayuden a monitorear con qué frecuencia se presentan los polinizadores, y en qué condiciones se encuentran las plantas, hablando de floración y enfermedades”.

También aseguró que el municipio busca el certificado internacional como “ciudad polinizadora”.

Álvarez Martínez compartió que Zapopan está abierto a colocar más de estos jardines en espacios públicos del municipio, si la población muestra interés. “Nosotros donamos las plantas y algunos materiales como madera y composta”, concluyó.

De la polinización que realizan las abejas depende la flora y fauna del planeta entero. ESPECIAL

CLAVES

Sin abejas, la mitad de las plantas desaparecerá

Estudio. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron el año pasado que, en caso de extinguirse las abejas, con ellas también se extinguiría la mitad de las especies de plantas y 75% de los productos de consumo humano, pues además de producir miel también polinizan flores y vegetales.

Amenazas. Adriana Correa Benítez, jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, aseguró que el cambio climático es un factor de amenaza para las abejas, pues al subir la temperatura las lluvias llegan tarde, no se da la floración a tiempo, no surgen los frutos y las abejas tampoco tienen de qué alimentarse.

Nutrición. La especialista también señaló que otra razón de amenaza para los insectos es la nutrición. “Si sólo tienen acceso a un monocultivo no cubrirán sus requerimientos nutricionales. Lo van a colonizar, pero les generamos una anemia crónica que, a la larga, las afecta”, enfatizó.

Restaurar. También resaltó que para abonar a la preservación de las abejas es importante reestablecer los ecosistemas con jardines en casa, en los parques, e incluso sembrar plantas en macetas.