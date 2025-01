MiBici crece con 60 nuevas estaciones; piden ampliación a Tonalá y Tlajomulco

El programa MiBici tiene planteada la construcción de 60 nuevas estaciones, de las cuales ya se lleva un gran avance, pero usuarios de este transporte público y especialistas reconocieron la necesidad de extender el servicio al oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, hacia colonias de Tonalá y también hacia Tlajomulco.

Actualmente MiBici cuenta con tres mil 972 bicicletas y 360 estaciones en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, pero la cifra está por modificarse.

“Mi novia y yo las utilizamos mucho para movernos en la ciudad, no tenemos carro. Son muy eficientes y seguras en las zonas donde nos movemos, pero a veces queremos ir con amigos a otras colonias y ya no podemos porque no hay bicis o no hay estaciones para dejar tu bici. Entonces hay veces que de plano tenemos que pedir un Uber”, dijo Luis Ángel, usuario frecuente de MiBici en avenida Ávila Camacho, en Zapopan.

MiBici arrancó el 1 de diciembre de 2014 con 860 bicicletas y 86 estaciones en Guadalajara. Un año después se extendió a Zapopan y se sumaron 300 unidades y 30 puertos. En 2016 llegó a Tlaquepaque con 120 estaciones nuevas y mil bicicletas, con lo que concluyó la segunda etapa de expansión. Desde entonces no ha aumentado la red a otros municipios metropolitanos, algo que está a punto de cambiar con 29 colonias que se agregarán a las beneficiadas por estos ciclopuertos.

“Buscamos modos de trasladarnos mucho más eficientes, amigables con el medio ambiente y decirte que hoy al día, en el sistema de MiBici se realizan 14 mil viajes diarios y el 70% de los usuarios utilizan la bicicleta del sistema para moverse al trabajo, entonces esto nos habla de que el automóvil no es la única opción y de que la gente está conviviendo en la ciudad de una manera distinta”, dijo Patricia Martínez Barba, directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo.

La funcionaria explicó que el plan a mediano y largo plazo es impulsar un modelo de movilidad amigable con el medio ambiente, ordenado, accesible y seguro, así como crecer la red al oriente de Guadalajara.

MiBici tendrá 60 nuevas estaciones en la metrópoli

Para la quinta etapa del programa MiBici se plantea la instalación de 60 nuevas estaciones y 772 bicicletas para conectar hacia el oriente de Guadalajara, pero aún no se contemplan más expansiones hacia Tonalá o Tlajomulco.

Hasta el momento ya se han concluido 40 puertos y se han añadido 112 unidades nuevas para beneficiar a 98 mil personas, reforzando el corredor Tlaquepaque Centro y las nuevas ciclovías de las avenidas Javier Mina, Guadalupe y Gigantes. Cuenta con un 70 por ciento de avance, informó la pasada Administración estatal. Esto aumentará la cobertura a 29 colonias y tendrá un inversión total de 74.2 millones de pesos; sin embargo, no se han presentado avances de esta etapa a la fecha.

Para Rafael González Bravo, experto en movilidad y académico de la UdeG, MiBici es un programa exitoso que fomenta las actividades físicas y recreativas al aire libre y el cuidado del medio ambiente, pero aún falta mayor conectividad con otras zonas de ciudad para hablar de un modelo justo y accesible para todos.

También señaló que la disponibilidad de estaciones y bicicletas, así como el mantenimiento de las mismas han sido aspectos negativos que usuarios han reportado sobre MiBici. Comentó que con el crecimiento del programa se debería implementar un carril de micro movilidad, que también incluya a scooters y patines eléctricos.

Gabino Leyva, usuario frecuente en el primer cuadro de la ciudad, aseguró que la principal falla de MiBici es el balanceado, es decir, la poca disponibilidad de estaciones y el poco mantenimiento que tienen. El año pasado pagó mil 500 pesos en recargos porque no encontraba un lugar para dejar la bicicleta y, en el tiempo que se excedió buscando otra estación, fue subiendo la tarifa; además de que en más de una ocasión los puertos de recepción de las unidades no funcionaban, por lo que el sistema no concluyó el viaje y le siguieron cobrando.

MiBici es un programa exitoso que ha trascendido los sexenios. EL INFORMADOR/Archivo

Por su parte, Renata mencionó que en algunas zonas, sobre todo en Santa Margarita y Periférico, circular en bicicleta puede ser peligroso debido a que los conductores suelen invadir la ciclovía, los cruceros e, inclusive, no respetan los señalamientos y semáforos en rojo.

Yeriel Salcedo Torres, especialista en movilidad y académico del ITESO, acentuó que el gobierno estatal debe invertir más en el sistema para ampliar la cobertura y mejorar el estado de las bicicletas. Señaló que en la Ciudad de México las administraciones han apostado por este modelo de movilidad, incrementando la red y brindando más facilidades de intermovilidad con otros sistemas de transporte público de la capital.

Sergio, ciclista frecuente en el Centro de Guadalajara, dijo estar convencido que en el mediano y largo plazo MiBici abarcará algunas colonias de Tlajomulco y Tonalá gracias al impulso que han tenido las Líneas 4 y 5 del Tren Ligero, además de las acciones que en los últimos años se han destinado para el transporte público y ecológico. “El sistema poco a poco ha ido creciendo, quizá para el final del sexenio de Lemus haya estaciones hasta Tonalá. Te aseguro que si las hay habrá gente que va a utilizar más las bicicletas”.

Salcedo Torres puntualizó que se debe realizar un diagnóstico de movilidad para identificar los puntos de mayor concurrencia de paradas del transporte público, como estaciones de tren o de camión en ambos municipios.

Además, acentuó que “este sistema llegó para quedarse y traspasar las administraciones. Espero que el diagnóstico que se hizo sea una planeación a varios años, a una década o dos, en las que poco a poco se vaya viendo la inversión. Que se vaya planeando la inversión anual para ir viendo las fases: una de mantenimiento y otra de crecimiento del sistema”.