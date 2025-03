Los viajes realizados en el programa MiBici crecieron en el último año. Los usuarios destacan que mejoró el sistema de balanceo en las bicicletas y reportan más puertos libres para dejarlas cuando terminan sus recorridos, como el caso de Martha Sánchez, inscrita desde 2021. “Había dejado de usarla por las fallas, pero regresé y me di cuenta de que ya están mejor los balanceos, por lo menos en las estaciones que uso, como en La Normal y sus alrededores”.

El balanceo se refiere a la redistribución de bicicletas entre las estaciones. Consiste en mover unidades desde estaciones saturadas hacia aquellas con poca disponibilidad, asegurando que los usuarios siempre encuentren bicicletas disponibles para tomar y espacios libres donde dejarlas al finalizar su recorrido.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad revela que en 2024 se realizaron 4.6 millones de viajes, un aumento de 360 mil recorridos en el comparativo con el año previo. “Es una política pública muy práctica. Mi trayecto lo hago en bici, es una manera fácil de trasladarse y evito más contaminación”, dice Esmeralda, quien acentúa que, entre las mejoras, se incrementó el número de estaciones y hay un mayor mantenimiento a las bicicletas.

En años pasados, los usuarios reportaron varias fallas: el programa no tenía un balanceo de bicicletas, no había atención telefónica ni en las oficinas, no se contaba con espacios para dejar la bici al finalizar el recorrido, otras estaciones siempre estaban vacías y las unidades estaban sin mantenimiento. Eso mejoró y por eso hay más pedalistas: en 2022 tenían una suscripción anual 22 mil 558 pedalistas, mientras el año pasado cerró en 24 mil 196. Sin embargo, hay suscripciones por periodos más cortos. Y la mayoría de las personas que utilizan este sistema se movilizan a sus sitios de trabajo.

También destacan la accesibilidad y la facilidad con la que se pueden realizar los trayectos, como el caso de Guadalupe Luna, a quien le parece que el servicio de MiBici “es muy bueno”. Facilita los tiempos de sus traslados y colabora con un medio ambiente más sano, mientras que a Misael le parece que es accesible y práctico para sus trayectos al trabajo o la universidad. “Entre las mejoras sí he visto que han movido estaciones que no se usaban tanto y las cambian a lugares más estratégicos”.

Bruno considera que mejoró el servicio que se brinda desde la atención telefónica, al igual que en las redes sociales, ya que atienden las inquietudes de las personas de manera rápida. En los puntos a mejorar, señala, debería ampliarse el sistema “más allá de la Calzada Independencia”, pues en esta zona de la ciudad se complica hacer uso de las bicicletas por la falta de estaciones.

Hoy están disponibles tres mil 972 bicicletas y 360 estaciones en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. El titular de la Agencia, Adrián López González, recordó que, en apuesta a la movilidad urbana, en este año se estará ampliando el programa para sumar 60 nuevas estaciones y 772 bicicletas para conectar hacia el oriente de la ciudad (la suscripción anual tiene un costo de 494 pesos).

Por otra parte, aunque en la ciudad se están incrementando los conductores de los patines eléctricos, no incide en menos uso de MiBici.

Usuarios manifiestan que hay más lugares para estacionar las bicicletas. EL INFORMADOR/A. Navarro

Piden más estaciones de MiBici

Expertos en movilidad consideraron que es necesario que haya más estaciones para que el programa MiBici sea más exitoso.

Vania Contreras Ortiz, coordinadora de Metropolitano en Bici, explicó que de haber más estaciones habría más usuarios.

“Yo me muevo mucho en bicicleta, es mi principal medio de transporte, pero no tengo estaciones cerca, entonces para mí es complejo. Cuando voy a un café o restaurante, me tengo que mover en Uber o transporte público, no tengo la seguridad de dejar mi bicicleta en un espacio seguro, pero sería magnífico poderme mover en MiBici; sin embargo, no tengo estaciones cerca”, explicó.

Yeriel Salcedo, académico del Iteso y coordinador del Programa de Movilidad Urbana Sustentable, comentó que el sistema de MiBici ha sido positivo porque fomentó el uso de la bicicleta en la ciudad. Además, impulsó la construcción de infraestructura para la movilidad de parte del Gobierno.

“También, al hacer más cotidiano ver a ciclistas en las calles, eso hizo que los automovilistas ya identifiquen que hay otro medio de movilidad en las calles y hay que compartir”, explicó.

Adicionalmente, dijo que tiene un impacto ambiental, ya que hay más viajes en bici y menos viajes en coche.

El entrevistado consideró que entre los retos del sistema se encuentran el que se debe tener un mayor crecimiento con más planeación y consistencia.

“Sí ha ido creciendo, y eso es bueno, pero creo que tenemos que tener un proyecto más definido de crecimiento y expansión más programado”.

Dijo que existen zonas como el Oriente y el Sur de la ciudad donde faltan más estaciones.

Comparativo desde el inicio hasta la fecha

Inició en 2014 con 860 bicicletas y 86 estaciones en Guadalajara.

Hoy cuenta con tres mil 972 bicicletas y 360 estaciones en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Atención

Teléfono: 33-3002-2424.

Centro de atención: Federalismo Sur 403, en Guadalajara.