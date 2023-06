El no encontrar bicicletas, problemas con el software para que las libere, el que no funcionen las velocidades o que el asiento se encuentre en mal estado son los problemas cotidianos de los usuarios de MiBici.

Paulino Monroy, quien tiene más de un año utilizado MiBici, habló sobre las principales fallas que ha registrado.

“A veces hay y no sale la bici, me marca rojo y eso me genera retraso importante son fallas en el sistema que sí me han generado problemas”, comentó

Añadió que muchas veces también se encuentran desperfectos en las bicicletas como el que se atoren las velocidades.

Diana Fernández, otra usuaria, dijo que el no poder sacar la bicicleta de la estación por problemas del software ha sido su principal problemática.

“Sobre todo en la noche cuando salgo como a las diez de la noche me voy en la bicicleta, pero si no puedo sacarlo me pone en riesgo porque tengo que ir a otra estación”, comentó.

La usuaria explicó que lo más le gusta de la ciudad es moverse en la bicicleta.

“Cada que viene gente a visitarme lo que hago es buscar que anden en bici conmigo porque así se disfruta más la ciudad”, agregó.

Amelí García, otra usuaria, también reportó que ha tenido muchas fallas en las bicicletas.

“Más que nada yo he tenido muchas fallas en los asientos ya que se bajan mucho y si eres alto te perjudica, muchas veces las bicis están sin funcionamiento, las tarjeta son funcionan o no funcionan las velocidades”, comentó.

Diego comentó que es importante que se haga la inversión en el programa ya que hay muchas deficiencias.

“Las velocidades como se botan, últimamente que había problemas con las refacciones sí se veía porque los asientos están muy rotos”, agregó.

Karla, una usuaria que tiene cuatro años usando el sistema y considera que la manera en la que reparten las bicis no es justa.

“Hay un montón de zonas más cercanas a la Calzada que nunca tienen bicicletas y por aquí están llenas (Parque Rojo) o de pronto ves que por allá están rotas o más feas como al que repartirlas si dejan las más feas por las zonas más alejadas de la Colonia Americana”, afirmó.