Los estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) en Jalisco ya regresaron a clases este jueves 09 de enero, mientras que los de educación media y superior (bachillerato y licenciatura) lo harán el próximo 16 de enero. No obstante, muchos de ellos que deben de tomar el transporte público para llegar a sus planteles educativos han comenzado a preguntarse cuándo comenzará nuevamente el refrendo de “Mi Pasaje Verde” correspondiente al calendario 2025 A, pues muchos alumnos dependen en gran parte de este programa para llegas a las aulas de clase.

Por esta razón, el día de hoy en EL INFORMADOR te compartimos lo que se sabe sobre el refrendo de “Mi Pasaje” Verde 2025 A para todos los beneficiarios de este programa (estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad).

¿Cuándo se abre la credencialización de “Mi Pasaje Verde” 2025 A para refrendo? Esto se sabe

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno de Jalisco no han compartido la fecha oficial para comenzar el refrendo del programa “Mi Pasaje Verde” 2025 A, el cual, como sabemos, a comparación de “Mi Pasaje Amarillo” sólo se abre para recarga de pasajes cada seis meses y no se encuentra abierto para registro de manera permanente (la última vez que se abrió registro fue en 2023). Por esta razón, los beneficiarios que reciben con él el 100% de subsidio en el transporte público deben de mantenerse actualizados de forma constante para que no se les pase el periodo de refrendo.

Por otro lado, aunque no hay una fecha oficial de comienzo de refrendo del programa, de acuerdo con las entregas hechas en 2024 y 2023 esta podría abrir el sistema a partir del próximo 20 de enero para adultos mayores, y a partir de la primera o segunda semana de febrero para estudiantes.

¿Qué documentos necesito para refrendar “Mi Pasaje Verde” 2025 A para estudiantes?

Pese a que hasta el momento el Gobierno de Jalisco no ha compartido información oficial referente al refrendo de “Mi Pasaje Verde” 2025 A, los documentos que han sido solicitados en semestres anteriores y que podrían volver a ver requeridos para que los estudiantes son los siguientes:

Cita impresa o digital

Clave Única de Registro de Población (CURP en formato actualizado) (original y 2 copias)

(CURP en formato actualizado) (original y 2 copias) Comprobante de domicilio : CFE, agua, teléfono, pago predial (no mayor a 2 meses y pagado; original y 2 copias).

: CFE, agua, teléfono, pago predial (no mayor a 2 meses y pagado; original y 2 copias). Identificación oficial INE, o Pasaporte (cualquiera es válida; original y 2 copias).

(cualquiera es válida; original y 2 copias). Constancia de estudios vigente y/o Kardex firmados y sellados por la institución educativa: credencial, orden de pago acompañada del recibo de pago coincidentes a nombre del estudiante (cualquiera es válido; original y 2 copias).

Cabe mencionar que hasta el día de hoy este programa social beneficia a más de 235 mil usuarios en todo el estado de Jalisco.

Para más información puedes consultar el sitio oficial de la Secretaría de Transporte de Jalisco (https://setrans.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios ), en el sitio oficial del programa de “Mi Pasaje” ( https://programamipasaje.jalisco.gob.mx/ ) y a través de los canales oficiales del mismo en redes sociales:

X (antes Twitter): Secretaría de Transporte Jalisco

