Recientemente, usuarios de redes sociales en la conocida plataforma de X, han comenzado a viralizar una situación que ha preocupado a muchas personas debido a un supuesto maltrato hacia varios animales de una reserva natural en Mazamitla, Jalisco. En internet, han comenzado a compartir videos sobre unos grandes felinos que han sido anestesiados para que los turistas puedan acariciarlos y tomarse una foto con ellos.

Dichos videos han indignado a los internautas, ya que los felinos como tigres de bengala, panteras y jaguares aparecen encadenados, sin la energía que los caracteriza y algunos también se pueden ver dormidos. De acuerdo con los videos en X, se puede apreciar cómo varios tigres y pumas se encuentran recostados sobre algunos muebles mientras los turistas los acarician y los abrazan sin que estos reaccionen.

Además, en uno de los videos se muestra cómo una persona encargada del lugar asegura que los animales están encadenados, pero lo que encendió las alarmas de las personas fue que los felinos no respondían en absoluto al toque de los turistas y que tenían una mirada perdida, como si hubieran sido anestesiados.

Algunos de los cibernautas indican que la razón por la que estos animales no responden es debido a la anestesia, ya que estos grandes felinos siguen siendo animales salvajes y suelen tener más energía, por lo que no es normal que se encuentren tan tranquilos rodeados de personas. También mencionaron que estos animales no dejarían que los turistas los tocaran y levantaran sus cabezas para obtener una foto con ellos.

Los denunciantes en redes destacan que las cadenas son cortas, lo que no les permite moverse o erguirse completamente, además, los mantienen en condiciones indignas para que las personas puedan aprovecharse de ellos. El turista que denunció este maltrato en redes señaló que el recorrido de la reserva duró, al menos, tres horas y la actitud de los animales no cambió.

