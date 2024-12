Un “santuario” donde eran exhibidos tigres y otras especies silvestres exóticas, fue clausurado de manera total, temporalmente, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A través de un comunicado, el organismo federal informó que, por no presentar los documentos que acrediten la legal procedencia de algunos ejemplares de vida silvestre, ni contar con plan de manejo para diversas especies, llevó a cabo la clausura del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) “Camino Real del Tigre”, además de ordenar el aseguramiento precautorio de diversos ejemplares de vida silvestre.

Se trata de un negocio abierto al público, en el cual se exhiben múltiples especies de vida silvestre, incluyendo aves, reptiles y mamíferos, entre ellos grandes felinos, tanto de especies nativas como exóticas. Y fue debido a diversas denuncias ciudadanas sobre el mal manejo y maltrato animal, que la Profepa visitó este establecimiento.

“Inspectoras de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, acompañadas por la fuerza pública, realizaron diligencia de inspección que duró cuatro días, durante la cual revisaron detalladamente el estado de salud de los ejemplares, los documentos con los que se acredita su legal procedencia y las autorizaciones emitidas por la Semarnat”, informó la dependencia en el comunicado.

Añadió que, para aquellos ejemplares que tenían chip de identificación se realizó la lectura del mismo. Se contabilizaron más de 40 ejemplares de vida silvestre. También se inspeccionó un museo que exhibía animales en taxidermia (disecados).

“Debido al incumplimiento del plan de manejo emitido por la Semarnat, a la posesión de ejemplares de vida silvestre no enlistadas en el documento exhibido, a la posesión de ejemplares de los cuales no se presentó documentación de legal procedencia, se impuso la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal”, dijo la Profepa.

El sitio no presentó los planes de manejo autorizados para las especies: mapache, guacamaya verde, caracara, loro cachetes amarillos, aguililla cola roja, cocodrilo moreletii, mono araña, mono capuchino, avestruz, jaguar, búfalo de agua, llama, loro nuca amarilla y pitón reticulada. Tampoco presentó la documentación para acreditar la legal procedencia de dos mapaches, un mono capuchino, tres llamas, dos avestruces y cuatro búfalos, ni la legal procedencia de diversos ejemplares disecados.

Por estas irregularidades (falta de documentos que acrediten la legal procedencia o el plan de manejo), la Profepa ordenó el aseguramiento precautorio de 34 ejemplares vivos: dos mapaches (Procyon lotor), dos guacamayas verdes (Ara militaris), dos pericos cachetes amarillos (Amazona aumtumnalis), dos Caracara quebrantahuesos (Caracara cheriway), una Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis), un mono araña (Ateles geoffroyi), un mono capuchino cara blanca (Cebus capucinus), cinco leones (Panthera leo), un lobo (Canis lupus), tres jaguares (Panthera onca), tres cocodrilos (Crocodylus moreletii), cuatro búfalos de agua (Bubalus bubalis), dos avestruces (Struthio camelus), tres llamas (Lama glama), un loro nuca amarilla (Amazona auropalliata) y un Pitón reticulada (Malayopython reticulatus).

También ordenó el aseguramiento de 28 partes o ejemplares de vida silvestre en taxidermia: un oso polar, un león, tres venados cola blanca, una leona, un oso negro, dos osos café, una iguana verde, un impala, un leopardo, un aligator americano, dos ciervos rojos, un jaguar, dos pumas, ocho venados, un jabalí y un chacal de lomo negro.

“Con el fin de garantizar el bienestar, el trato digno y supervivencia de los animales albergados en el PIMVS “Camino Real del Tigre”, este deberá continuar llevando a cabo diariamente las actividades de alimentación, limpieza y mantenimiento. Si bien durante los trabajos de inspección no se identificaron animales amarrados ni sedados, se informó a los administradores del predio que los ejemplares no pueden estar encadenados ni sedados y que no pueden realizar actividades no autorizadas en el plan de manejo aprobado por Semarnat”, añadió la Profepa.

Así mismo, se le hizo saber al espacio que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo , tiene derecho a formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, haciendo uso de su derecho dentro de los próximo cinco días siguientes al cierre de la diligencia.

“Frenar el tráfico ilegal de especies y asegurar un trato digno para los ejemplares de vida silvestre que se encuentren en cautiverio es parte de los ejes rectores del trabajo de la Profepa. La vida silvestre es irremplazable. Trabajamos para protegerla y conservarla”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

