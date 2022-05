Por la cantidad de manifestantes de la Universidad de Guadalajara que salieron del contingente 4A y 4B del Tecnológico por avenida Marcelino García Barragán y avenida Revolución, que congregó más de 10 mil manifestantes, se adelantó la salida 20 minutos antes.

La salida estaba programada a las 10:55 del contingente 4A que alineaba a estudiantes, catedráticos y trabajadores del CUCEI, Sutudeg, CUTonalá, Politécnico, Tonalá Norte, CULagos, San Miguel el Alto, Lagos de Moreno, Jalostitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Preparatoria 16 y 12, CUAltos, Tepatitlán, Arandas y Zapotlanejo.

Se adhirió el contingente 4B en la Plaza de la Bandera, ahí en orden de formación estaban miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Vocacional, Preparatorias 12, 4 y 17, también Prepa Tonalá Centro.

La consigna era en cántico “Gobernador cul... devuelve el dinero”, cantaban al unísono.

“Venimos pidiendo el presupuesto justo para que se nos dé a la Universidad de Guadalajara y que no se nos quite nada. No se ha visto claro donde se han mandado los 140 millones de pesos que eran para el Museo de Ciencias Ambientales”, comentó la profesora Tomasa Valdivia de la Preparatoria 12.

