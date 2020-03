Maquila de Jalisco, en riesgo por coronavirus

Las industrias maquiladora y electrónica de Jalisco ya resienten los efectos del coronavirus en su cadena de abastecimiento. Esto debido a la falta o retraso de materiales.

Los insumos provienen principalmente de China, y ahora escasean debido al cierre parcial o total de ciertas plantas en el país asiático. Algunas de ellas dejaron de operar desde finales del año pasado.

César Castro, presidente de Index de Occidente, informó que hay más demora en los traslados de los embarques, tanto marítimos como aéreos. “Hasta ahora los puertos de salida no han cerrado y eso es muy importante”.

Añadió que hicieron un mapeo de la ubicación de los proveedores más cercanos a las zonas contaminadas para verificar rutas de salida y las alternativas en caso de prolongarse la afectación.

“También estamos armando un stock de tres a cuatro semanas adelante para soportar esta situación”.

Por este motivo, agregó, el sector monitorea a diario la información de proveedores. Y como también se despachan los embarques para liberarlos lo más pronto posible, se genera “un costo adicional para traer material y tenerlo aquí”.

“Es un problema grave. Si nos llega a fallar el abastecimiento afectaría no solamente a los proveedores, sino a la entrega del producto final”.

Para César Castro, la llegada del coronavirus a México implica otro reto para el sector: mantener a los operadores sanos. “No hemos parado ninguna línea de producción, sigue el abastecimiento de materiales. Ahora lo que nos importa es qué va a pasar si se contamina alguien de la planta. Ya no por el hecho de que no haya materia prima, sino por el contagio a nivel local”.

Algunas empresas del sector han tenido que hacer ajustes a su producción.

La contingencia pega hasta a los comerciantes de Obregón

EL INFORMADOR/F. ATILANO

Los comerciantes de la zona de Obregón, en el Centro Histórico de Guadalajara, fueron los primeros afectados por el coronavirus de Wuhan. La epidemia ha provocado que se cancelen los pedidos o que se retrase la entrega de las mercancías que aquí se comercializan y que provienen principalmente de China. “Están retrasados, mínimo, tres meses. No hay productos porque las fábricas están cerradas o no están produciendo lo suficiente”, dijo la empleada de una tienda de importaciones asiáticas. Por este motivo, algunos productos comenzarán a escasear y otros están aumentando de precio. Francisco Domínguez, un comerciante de la zona, explicó que algunas piezas han subido entre 15% y 18 por ciento.

Continuamos trabajando... a una menor escala: Canieti

La Canieti Occidente reconoció que algunas empresas han llegado a operar hasta a 30 por ciento; Hay una buena noticia: “se están reactivando los proveedores”, informa la presidenta, Dina Grijalva

Dina Grijalva, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) Occidente reconoció que sí han tenido retrasos en las entregas de insumos por parte de las compañías de donde se importan las materias primas.

“La mayoría (de los proveedores) se ubica en el lejano Oriente, en China, principalmente. Hemos tenido retrasos pero ya están reactivándose otra vez. Además, se cruzó y se alargó el Año Nuevo Chino, y eso impacto un poco más”, dijo.

La dirigente de Canieti Occidente confió en que la situación se normalice en los próximos meses, aunque la llegada del coronavirus a México podría agravar la situación.

“Hasta ahorita no hemos parado. Continuamos trabajando pero a menor escala. La operación hace unos días en algunas empresas fue de hasta 30% de lo normal”, admitió.

Además, reconoció que de evolucionar el virus la situación se podría complicar. “Esperemos que no suceda y que no se llegue a una pandemia. Se están tomando muchas acciones para que no suceda, acaba de pasar en Italia y lo más importante es seguir con todas las recomendaciones que está dictando la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, subrayó.

Debido a la crisis de salud en el mundo, algunas plantas de la industria electrónica ubicadas en China detuvieron su producción a principios de 2020 y lo alargaron por los festejos del Año Nuevo Chino, pero algunas ya están reactivándose.

“Ahorita lo que más nos preocupa es que se reactive, que se normalice y que se contenga. Que haya la vacuna”, comentó.

Estamos armando un stock de tres a cuatro semanas adelante para soportar esta situación (el desabasto de insumos por coronavirus). Tenemos que estar muy preparados

-César Castro, Index de Occidente

Refuerzan controles en el Aeropuerto tapatío

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara están preparados para aplicar los protocolos necesarios una vez que arriben pasajeros provenientes de China, o que vengan de ese país asiático con escala en otros países, informó Martín Zazueta, administrador de la terminal aérea.

La semana pasada, detalló, todos los operadores aéreos comerciales y de carga sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud para analizar el tema del coronavirus y ver cuál es la situación actual, así como las medidas preventivas a tomar en caso de una contingencia.

“Se nos explicó que los tiempos de vida del virus para ciertos productos, para el tema de la carga, y las medidas que se tienen que estar tomando. Al momento no hay ninguna restricción de parte de autoridades o por parte de los procesos locales del aeropuerto”.

Actualmente, en el Aeropuerto tapatío operan 29 líneas aéreas, de las cuales 15 son de carga y algunas tienen vuelos a China y Hong Kong, entre otros países de Asia.

Golpeará a la economía: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, de 1.2% a 0.7% para este año, y de 1.6% a 1.4% para 2021, en el que se consideran afectaciones por el brote viral del coronavirus.

El organismo ajustó los escenarios para el PIB mundial, el cual espera que se expanda a tasa de 2.4%, una baja de 0.5 puntos porcentuales, pero con repunte a 3.3% para 2021: 0.3 puntos más que la estimación anterior.

Además, reconoce la alta incertidumbre que generarán los efectos por el brote viral.

El coronavirus “tiene efectos adversos en la confianza, en los mercados financieros, en el sector turismo y una disrupción en cadenas de proveeduría, lo que movió a la baja las estimaciones de crecimiento de las economías del G-20 en 2020, particularmente aquellas conectadas con China, como Japón, Corea del Sur y Australia”.

La OCDE informó que el comercio mundial se mantiene “muy débil”, lo que arrastra desde el cuarto trimestre de 2019, pero que se acentuó con el coronavirus. Las proyecciones se basan en que la epidemia llegará a su pico en China en el primer trimestre de 2020, con una gradual recuperación a partir del segundo.

Prevé Coparmex afectación a empresas locales

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) admitió que la epidemia del coronavirus afectará a las empresas locales, por lo que pidió que se destine un mayor presupuesto para hacerle frente. Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex, urgió a las autoridades sanitarias mexicanas a poner en marcha protocolos más estrictos e implementar medidas para contener la propagación.

El dirigente empresarial también cuestionó la capacidad del Gobierno federal para enfrentar la epidemia. Consideró que el sistema de salud es “débil” y añadió que el tema ha “preocupado” al sector, por lo que estará muy al pendiente de su evolución.

“La desaparición del Seguro Popular y la sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se hizo de una manera arrebatada, sin pleno conocimiento y sin escuchar a los expertos. Esperemos que el coronavirus se pueda manejar y solventar de la mejor manera”, añadió.

A prepararse. Las empresas recibirán un duro golpe por la alerta que genera el coronavirus. ESPECIAL



SALDO GLOBAL

Ya son más de tres mil víctimas

De acuerdo con las cifras oficiales, el saldo mundial de muertos a causa del coronavirus ha superado los tres mil. La enfermedad se originó en la ciudad de Wuhan, y hoy se ha propagado a tal nivel, que ya se registran casos en cuatro continentes, situación que ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud, instancia que ha advertido las complicaciones que el virus de Wuhan podría causar en países con sistemas de salud débiles.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

En Italia son más de mil 500; ya hay un caso en Nueva York

El número de casos de coronavirus en Italia asciende a mil 576 y otros cinco pacientes han fallecido, informaron las autoridades de ese país. Con ello, el número de muertes por el virus asciende a 34 desde que la enfermedad se detectó allí el 21 de febrero. Por otra parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reportó que se ha detectado el primer caso de coronavirus en este Estado: una mujer que había estado en Irán y cuyo estado no es grave.

Italia prolonga cierres por coronavirus en "zona roja"

JL